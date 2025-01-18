黃仁勳與張忠謀共進晚餐 張淑芬親自下廚！雙方還有傳統慣例

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間拜訪台積電創辦人張忠謀，由張淑芬親自下廚共進晚餐。黃仁勳與張忠謀有逾20年好交情，更在危機與爭議中建立革命情感。張忠謀曾表示，很佩服黃仁勳的品格、視野、專業。

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天中午宴請供應鏈高層，媒體詢問，今天晚上是否與台積電創辦人張忠謀會面。

黃仁勳回應，會在張忠謀住家一起共進晚餐，Sophia（張忠謀夫人張淑芬）會親自下廚，他會去向張忠謀說新年快樂，並按傳統慣例一起享用威士忌。

今天晚間7時15分左右，黃仁勳從文華東方酒店出發，座車約7時50分左右抵達大直一幢豪宅，下車後從後行李廂拿出兩袋伴手禮，隨即進入住宅大廳。

黃仁勳與張忠謀有超過20年好交情，「黃仁勳傳」中文版書中揭露，這一切始於當年張忠謀首次打給黃仁勳的一通電話，由於當時辦公室相當喧鬧，黃仁勳情急之下還大聲說：「各位，拜託安靜點，張忠謀打電話來了」。

「張忠謀自傳」下冊內容則指出，台積電40奈米初期的生產問題導致輝達遭受嚴重損失，張忠謀2009年回鍋擔任台積電執行長後，到黃仁勳家中與他全家有一個愉快的披薩晚餐，同時解決台積電與輝達的爭議；兩人一起面對危機，也建立起革命情誼。

張忠謀曾表示，他很佩服黃仁勳的品格、視野、專業，認為黃仁勳是屬於第2代半導體人的代表，他還透露，2013年曾徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電執行長（CEO），卻遭黃仁勳2度以「我已有工作」婉拒。

對此，黃仁勳回應，他不會重說張忠謀說過的故事，並強調張忠謀說的故事、說過的話「就是定論」（final words）。

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