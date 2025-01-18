黃仁勳「TEAM TAIWAN」午宴 大老們吃什麼？滿桌功夫菜價格曝光

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日再度發揮美食饕客的本性，在與去年夜宴台鏈時的同間懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」，宴請超過35位企業級夥伴同樂，現場席開超過五桌，身價合計「破兆元」；根據供應鏈消息指出，這次「AI教父」午宴菜色比去年還要更豪華，也可以看得出他對台廠夥伴的重視。而大老們今日午餐吃什麼、有哪些料理讓黃仁勳如此滿意，也引發市場關注。《經濟日報》特地將現場滿桌的功夫菜，依序列出，讓讀者一次了解。

黃仁勳此次午宴邀請的名單，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、英業達董事長葉力誠、英業達總經理蔡枝安、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、緯創董事長林憲銘、緯穎董事長洪麗寗 、鴻海旗下工業富聯（FII)董事長鄭弘孟、矽品董事長蔡祺文、微星董事長徐祥、華碩共同執行長胡書賓、英業達總經理蔡枝安、技嘉總經理李宜泰、技嘉總經理林英宇、華擎總經理許隆倫等大廠代表。

事實上，黃仁勳這次快閃來台展開多天的緊湊行程，接連替合作伙伴封測大廠日月光投控（3711）旗下半導體製造解決方案供應商矽品（2325）新廠揭牌、拜會台積電總裁魏哲家，並於昨（17）日傍晚連續趕場，先替緯創（3231）小年夜活動站台，後來再移步到旗下台灣分公司尾牙發表精神喊話。而他今日中午則力邀供應鏈夥伴齊聚，作為這次聚散的主人公，他也在今日上午11點30分現身餐廳，也吸引湧現大批粉絲圍繞，興奮拿出他寫的書找他簽名，他也一展親切作派、逐一回應。

據了解，黃仁勳此次共擺5桌的酒席來宴請好友，這次他除了把自己愛吃的菜，包括「豆酥鱈魚620元、蝦仁炒蛋320元、老皮嫩肉280元、芋頭米粉湯880元、筍絲控肉360元、蚵仔酥300元、豆酥高麗菜300元、麻辣臭豆腐260元、白斬雞580元、蛤蜊絲瓜280元」通通都點了一遍之外，也額外再新增「皮蛋地瓜葉160元，磚窯自製香腸280元、菜埔蛋200元」等料理，整體宴客等級全面提升，而去年每桌都擺有玉泉紹興酒一瓶200元，今年則換成每桌2瓶的「威士忌酒」。

根據相關業者透露，這種瓶身的酒類多屬於「威士忌酒」，而威士忌的度數都是落在40度左右，飲用時建議以杯身透明的玻璃酒杯為佳，另外可以再加三顆大概2公分立方的冰塊，飲用時的口感也會更好，不過此種酒類的價位通常都落差很大，平時便宜的話，大概只要3、400百塊即可購得，但貴的話，價位就要到1000、2000元起跳，而頂級的威士忌則可上看到上萬元，而此次若以每瓶1500元來計算，每桌2瓶，就要價3千元，至於這次單桌要價4520元、加上一成服務費，大約為4972元，再加上酒費3000元，每桌要價達7972元，較去年大幅升級。

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