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「將世界目光帶到台灣」黃仁勳行程滿滿 今晚與張忠謀共進晚餐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
黃仁勳18日中午在古早味餐廳宴請台灣科技大老。記者余承翰／攝影
黃仁勳18日中午在古早味餐廳宴請台灣科技大老。記者余承翰／攝影

晶片大廠輝達NVIDIA）執行長黃仁勳每次到台灣必定會拜訪台積電創辦人張忠謀，他透露，18日晚上將與Morris（張忠謀）在其住家一以晚餐，張忠謀夫人張淑芬將親自下廚。

黃仁勳與魏哲家中午午宴後一起接受媒體採訪，黃仁勳指出，我與CC（魏哲家）一起工作非常長的時間，很難以想像的是，剛開始世界正在經歷個人電腦的革命，而個人電腦的革命也將世界的目光開始關注台灣。

魏哲家笑著說，是黃仁勳將世界的目光帶到台灣。黃仁勳笑著說這不完全正確，我到台灣為了見Morris、CC和台積電，那時我才33歲，還年輕，那時頭髮是全黑的，現在都白了。

黃仁勳也再次強調，沒有台積電，當然也就沒有 NVIDIA，我們的友誼非常深厚。現在，我們正處於新計算革命的起點。個人電腦的革命非常重要，讓計算機普及到每個人手中，帶來互聯網的興起，也帶來了行動計算。但現在，我們正在徹底改變軟體的運作方式。

NVIDIA 台積電 張忠謀 輝達 魏哲家 黃仁勳

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