黃仁勳宴請科技大老齊喊「TEAM TAIWAN！」魏哲家熱愛這道菜

黃仁勳18日中午在古早味餐廳宴請台灣科技大老，和碩董事長童子賢開心的分享，黃仁勳及輝達目前發展AI最重要合作對象就是台灣，因此，黃仁勳與台灣夥伴一起喊了「TEAM TAIWAN！」。台積電董事長魏哲家會後大讚芋頭米粉很好吃。

黃仁勳午宴邀請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、和碩董事長童子賢等半導體及製造的供應鏈廠商，席開超過五桌。

離席前，黃仁勳還贈送與台灣科技大老們一起餐廳門口合照的卡片，作為紀念贈品。

童子賢表示，黃仁勳多次強調，整個AI供應鏈中，台灣扮演了非常非常重要的角色，台灣現在是站在AI產業中央的位置，今天台積電董事長魏哲家、鴻海、廣達以及我們和碩都出席，顯示台灣產業從半導體、到系統、到封裝（矽品）都跟輝達有密切合作關係。

童子賢認為，黃仁勳及輝達目前發展AI最重要合作對象就是台灣，所以剛剛席間，大家也一起喊了「TEAM TAIWAN！」。

童子賢指出，黃仁勳同時也希望在台灣尋找新的地點，做為「海外總部」，不是台灣總部喔，是美國以外的總部，更顯示與台灣合作緊密。