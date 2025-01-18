黃仁勳：台灣夥伴推動「Blackwell」 迎接AI成長新時代

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日中午在古早味餐廳宴請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等半導體及製造的供應鏈廠商，席開超過五桌，據了解，有超過35個企業大老出席。黃仁勳感謝台灣夥伴一起完成極其複雜「Blackwell」的量產，並攜手迎接下階段成長的新起點。

黃仁勳表示，CC（魏哲家）和我一起合作了非常長的時間，難以想像，我們也要慶祝Computer產業的新開始，如大家所知的，電腦產業已經發展60年，現在正利用人工智慧、GPU展開一個全新的運算方式，我們也祝賀大家完成生產並啟動，尤其「Blackwell」是一個極其複雜的項目，是世界上最複雜的計算機，我們有45家工廠等合作夥伴參與其中，並成功推動了「Blackwell」 的生產進程，

黃仁勳強調，我們正在推動人工智慧在科學、教育、農業和製造業等多個領域的應用，同時也在為新興行業做準備，例如機器人、自動駕駛汽車以及其他新技術。最後，我們要為下一代做好準備。這是一個產業增長的新時代，也是下一階段成長的新起點，

黃仁勳回想與魏哲家一起工作非常長的時間，很難以想像的是，剛開始世界正在經歷個人電腦的革命，而個人電腦的革命也將世界的目光開始關注台灣。

魏哲家笑著說，是黃仁勳將世界的目光帶到台灣。黃仁勳笑著說這不完全正確，我到台灣為了見Morris、CC和台積電，那時我才33歲，還年輕，那時頭髮是全黑的，現在都白了。

黃仁勳也再次強調，沒有台積電，當然也就沒有 NVIDIA，我們的友誼非常深厚。現在，我們正處於新計算革命的起點。個人電腦的革命非常重要，讓計算機普及到每個人手中，帶來互聯網的興起，也帶來了行動計算。但現在，我們正在徹底改變軟體的運作方式。

黃仁勳指出，人工智慧將影響每一個行業，從教育到醫療保健，再到製造業和工程，我們所有的行業、所有的公司都將受到人工智慧的影響。現在正處於新計算時代的開端。

黃仁勳表示，對於台積電和 NVIDIA 來說，人工智慧是一個巨大的機遇。我們未來十年的合作，將比過去30年更加令人興奮、更加難以想像，要一起慶祝這個新時代的開始。

黃仁勳說，趁此午宴，向各位合作夥伴表示祝賀與感謝，慶祝「Blackwell」的成功量產，「Blackwell」極其複雜，每台「Blackwell」機架有60萬個零件，重達1.5噸，功耗達12萬瓦。這是一個不可思議的技術奇蹟，包含了世界上最先進的技術，台灣夥伴有45家工廠投入「Blackwell」，成功實現「Blackwell」的大規模量產。

黃仁勳說，我向魏哲家表示感謝及祝賀，感謝他在推進「Blackwell」技術以及名為CoWoS-L先進封裝方面所做的卓越工作。CoWoS-L是CoWoS-S進化版，是一種非常複雜的封裝技術。第三件事是我們一起為未來做好準備。

黃仁勳表示，人工智慧將改變每一個行業的未來，這是一個令人興奮的時代。我們將在全球建設現代化數據中心，因此未來有巨大的增長機遇。我們還在共同創造新市場、新機會，例如機器人、自動駕駛汽車，以及人工智慧徹底革新的製造業，未來幾年有很多事情要一起完成。