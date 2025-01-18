黃仁勳人還在台灣 搶先預告：一定為了台北電腦展再回來

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳炫風訪台，引發熱潮，人還在台灣，大家就關注黃仁勳下一次什麼時候再來台灣，黃仁勳也強調，我一定為了「台北電腦展（COMPUTEX）」回來。

黃仁勳18日在古早味餐廳宴請台灣科技夥伴，席開35桌，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等超過35位科技大老出席。

黃仁勳一到現場，就被熱情的民眾及媒體包圍，沿路簽名、合照，更不忘告訴家這家餐廳很棒「So Good！」，尤其是他的湯，而且「今天一定要吃雞。」

童子賢在入場前被媒體詢問今天是否討論什麼重點議題，他簡單回應指出，「今天是來參加Jensen（黃仁勳）和大家的尾牙」。

黃仁勳進入餐廳後，一如往常先站在椅子上跟大家表達感謝之意以及未來規劃，最後更邀請出席來賓到餐廳門口一起拍大合照，因為人數眾多，黃仁勳親自邀請第一排的鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理暨執行長林建勳等蹲在第一排，他更開完笑說，「蹲在第一排的都是有運動的，後面的都沒在運動。」