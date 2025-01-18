全台最有身價全聚在這裡 黃仁勳現身磚窯古早味 宴請供應鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台，多天緊湊行程馬不停蹄的，繼參加封測大廠日月光投控（3711）旗下矽品位於台中的潭科廠新廠揭牌典禮，並於17日中午宴請台積電總裁魏哲家，傍晚連續趕場，先替緯創尾牙活動站台，再移步到旗下台灣分公司尾牙發表精神喊話並送出超過1萬美元大紅包，今天現身磚窯古早味，宴請供應鏈，讓廣達、鴻海，讓輝達同學會再現，連台積電董事長魏哲家也與會，堪稱全台最有價值的人物全聚一起。

黃仁勳昨天出緯創尾牙時受訪時證實，他這次回台還將與廣達、鴻海等，多家合作夥伴會面，今日果然選在他在台養食名單中的磚窯古早味餐廳。

今日出席的供應鏈成員，包括台積電董事長魏哲家、華碩董事長施崇棠、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠 、緯創董事長林憲銘、廣達董事長林百里、副董事長梁次震、廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令、鴻海董事長劉揚偉、微星董事長徐祥、工業富聯網董事長鄭弘孟、宏碁董事長陳俊聖、華擎董事長許隆倫科技領袖，這些人也正是影響全球AI產業發展的靈魂人物。

有「美食老饕」之稱的黃仁勳，去年受訪時被媒體問到為何選擇「磚窯古早味懷舊餐廳」宴客，他說：「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓自己感覺很有懷舊氣息」，該店是台北市松山區敦化南路上的知名台菜餐廳。

據「磚窯」官網顯示，該店所使用的「紅磚」，是來自松山磚窯廠舊址之建材的一部分拆解後重組而成。而老闆在2011年創立該店以來，持續貫徹自己喜歡收集臺灣老物的堅持，在店裡展示出許多自己搜集的50、60年代流行的民俗文化童玩和雜貨。