快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳宴請台灣供應鏈及夥伴 魏哲家、劉揚偉都到了

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
黃仁勳在台北古早味餐廳宴請台灣供應鏈及合作夥伴，魏哲家、劉揚偉都到了。記者黃晶琳／攝影
黃仁勳在台北古早味餐廳宴請台灣供應鏈及合作夥伴，魏哲家、劉揚偉都到了。記者黃晶琳／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（18）日中午在古早味餐廳宴請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里等半導體及製造的供應鏈廠商，席開超過五桌、據了解有超過35個企業大老出席。

黃仁勳邀請名單包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、宏碁董事長陳俊聖、和碩董事長童子賢、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗 、鴻海旗下工業富聯（FII)董事長鄭弘孟、矽品董事長蔡祺文、廣達副董事長梁次震、微星董事長徐祥、華碩共同執行長胡書賓、英業達總經理蔡枝安、技嘉總經理李宜泰、技嘉總經理林英宇、華擎總經理許隆倫。

日前黃仁勳就預告，為來年做準備，他也會與其他供應鏈高層會面，更提前預告會來參與今年台北國際電腦展，並有相關主題演講。

黃仁勳與魏哲家餐敘後也透露，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，持續提升相關產出，也開始採用新的CoWoS-L技術，台積電團隊相當忙碌，他為此表達謝意，也要為接下來一年做準備，這將是相當重要的一年。

輝達執行長黃仁勳（前右四）今天中午在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商，眾人在用餐前一同於門口留下大合影。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（前右四）今天中午在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商，眾人在用餐前一同於門口留下大合影。記者余承翰／攝影

台積電 董事長 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳魅力席捲逢甲夜市！來台首站矽品潭科廠揭牌背後原因曝光

影／黃仁勳逢甲9大「口袋名單」沒吃到！盧秀燕曝：會再來

黃仁勳見魏哲家…讚最佳夥伴 持續與供應鏈高層會面

黃仁勳：給緯創訂單非常龐大 攜手打造AI超級電腦

相關新聞

全台最有身價全聚在這裡 黃仁勳現身磚窯古早味 宴請供應鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台，多天緊湊行程馬不停蹄的，繼參加封測大廠日月光投控（3711）旗下矽品位於台中的...

黃仁勳人還在台灣 搶先預告：一定為了台北電腦展再回來

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳炫風訪台，引發熱潮，人還在台灣，大家就關注黃仁勳下一次什麼時候再來台灣，黃仁勳也...

黃仁勳宴請台灣供應鏈及夥伴 魏哲家、劉揚偉都到了

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（18）日中午在古早味餐廳宴請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長...

黃仁勳訪台行程未完 不止緯創 親口證實將見廣達、台鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台，並馬不停蹄的展開多天的緊湊行程，接連替合作伙伴封測大廠日月光投控（3711）旗...

影／黃仁勳逢甲9大「口袋名單」沒吃到！盧秀燕曝：會再來

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳前晚到台中逢甲夜市，因人潮爆滿，「口袋名單」9大名攤都沒吃到。台中市長盧秀燕今說，黃仁勳...

影／黃仁勳宴請供應鏈夥伴 產業大老全到齊

輝達執行長黃仁勳今天中午在台北磚窯餐廳宴請供應鏈廠商，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。