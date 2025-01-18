黃仁勳訪台行程未完 不止緯創 親口證實將見廣達、台鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台，並馬不停蹄的展開多天的緊湊行程，接連替合作伙伴封測大廠日月光投控（3711）旗下半導體製造解決方案供應商矽品（2325）新廠揭牌、拜會台積電總裁魏哲家，並於17日傍晚連續趕場，先替緯創（3231）小年夜活動站台，後來再移步到旗下台灣分公司尾牙發表精神喊話。不過他在面對媒體訪問時，也親口證實，自己這次回台還將與「廣達、富士康」等，多家合作夥伴會面，引發市場關注。

輝達（NVIDIA）作為全球加速計算領域的先驅，自從1999年成功發明GPU以來，就不斷的帶領全球尖端科技技術持續的向上升級，期間除引發了PC遊戲市場的增長，也重新定義了計算機圖形，更點燃了現代人工智慧時代，而作為創辦人的現任執行長黃仁勳，每次回台都引發市場及媒體的關注，而他16日搭機前往台中，並現身替矽品潭科廠揭牌時，有媒體詢問他這次回台還會拜訪哪些夥伴，而他也大方的回應，自己將先拜會台積電，並跟總裁魏哲家坐下來好好吃頓飯。

黃仁勳當時透露，自己除了找魏哲家之外，在台期間還將規劃與很多業界的合作夥伴會面，其中就有包括「廣達、及鴻海（2317）旗下富士康」等大廠，黃仁勳直言，輝達現在的成長非常非常快，而且規模非常大，全世界正在非常快速地採用AI人工智慧，因此我們需要台積電以及我們台灣所有夥伴的全力支持。所以無論如何，我很期待與大家見到面。

事實上，台廠供應鏈一直都與輝達有著緊密的合作，而有國外分析報告指出，輝達在GB200的Ariel機型主板主要是由緯創出貨、而Bianca機型的主板則是由鴻海出貨；至於GB200伺服器機櫃的部分，主要由鴻海與廣達負責扛起生產重任。此外，GB200也離不開台積電的CoWoS先進封裝技術，因此台積電的供應商，包括弘塑、辛耘、志聖、萬潤等，也都會在GB200晶片量產的過程中受惠。