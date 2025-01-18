黃仁勳魅力席捲逢甲夜市！來台首站矽品潭科廠揭牌背後原因曝光

輝達創辦人黃仁勳16日下午出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，晚上赴台中逢甲夜市享用美食，卻遇到大批民眾在現場等候，大批人群擠爆現場，黃仁勳一直被包圍並要求簽名，為避免發生踩踏事件，他最後什麼都沒吃到就離開，搭車北上直奔台北文華東方酒店。不少人批評逢甲夜市管理單位，對此，逢甲夜市臉書小編坦言，已全員動員迎接黃仁勳的到來，無奈這是私人行程，無法知道、無溝通管道，也無法安排路線，現場媒體爭先蜂擁團團包圍起來，對於今晚的結果只能說「盡力了」。

近年來，黃仁勳回台時都選擇入住五星級的「台北文華東方酒店」，因為該酒店為每位住客提供「私人管家」服務，協助安排所有行程。酒店以壯麗的歐式建築風格、豪華精緻的設計聞名，客房可俯瞰城市美景、庭院或泳池，是台北市著名地標之一。不少國際名人訪台都住在文華東方酒店，像是瑪丹娜、湯姆克魯斯、休傑克曼、威爾史密斯、張學友、BTS、孔劉、宋仲基等人都曾下榻。

黃仁勳首次造訪台中慶祝新廠開工 指定矽品合作超過27年

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/1/15～2025/1/16）期間調查，「黃仁勳」近兩日熱門關鍵字，出現「蔡祺文、矽品、潭科廠、逢甲」等字詞，「蔡祺文、矽品、潭科廠」出自黃仁勳來台第一個公開行程，黃仁勳16日前往潭子科技產業園區，與矽品董事長蔡祺文共同主持潭科廠啟用儀式，黃仁勳表示，這是他首次造訪台中，而輝達與矽品合作逾27年，從輝達與台積電開始合作，矽品就是封測的合作廠商，合作製造各種AI系統，這麼多年來，雙方成長為更強大的公司，現在雙方合績是10年前的10倍，去年也比前年多了2倍，持續快速成長。這次輝達與台積電談合作，就指定矽品為封測夥伴；而矽品董事長蔡祺文說：「黃仁勳給我們一個使命，非常惶恐，但會使命必達，全力以赴」。

蔡祺文、林文伯打造全球第三大封測公司 矽品一路力挺輝達

輝達1993年創立之初，繪圖處理器（GPU）大咖競爭者環伺，超微（AMD）、ATI等知名大廠的產品由日月光半導體負責生產，輝達轉與封測二哥矽品合作，矽品盡力供應封裝與測試技術、機台設備來服務輝達，後來輝達躍居矽品最大客戶，雙方合作關係密切。即便2018年日月光合併矽品，輝達依舊與矽品合作。

矽品主要從事積體電路封裝測試業務，為全球第三大、台灣第二大封裝測試公司。來自南投鄉下的蔡祺文是矽品的創辦人之一，他曾擔任菱生精密的工程與製造經理，並赴日本三菱進修，兼具技術與管理專業。他看到台灣半導體產業商機無限，就找了菱生的同事，並經由企業家宣明智介紹認識林文伯，眾人於1984年一起創立矽品。林文伯與蔡祺文合作管理矽品，蔡祺文負責產品生產，林文伯負責經營與企業財務，林文伯2020年辭任董事長，由蔡祺文接任董事長並兼任總經理。

此外，黃仁勳於1月17日在台灣的行程相當緊湊。他透露，會先與公司的女性員工會面，中午與台積電總裁魏哲家會面，下午參加緯創的尾牙活動，晚上則出席輝達自家的尾牙，行程安排滿檔。據了解，黃仁勳此行預計在台灣停留7天。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月15日至2025年1月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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