黃仁勳：AI未來有多年成長

輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳來台行程馬不停蹄，昨天不僅與台積電董事長暨總裁魏哲家共進午餐，傍晚更接連跑了緯創旺年會，以及輝達自家的尾牙活動。黃仁勳說，「我們正處於ＡＩ時代的開端。這只是開始，未來會有許多年的成長等著我們。」

談及與台積電合作，黃仁勳說，雙方正在加速推出Blackwell，以及出色的ＣＰＵ（中央處理器）、新的交換器和新的網絡晶片。「同時推出許多新晶片，數量相當驚人。」台積電也推出全新的CoWoS-Ｌ新技術，他強調，台積電因應這些新產品、新技術，非常忙碌。「這是目前複雜技術中推動最快的技術之一，特別感謝台積電團隊努力工作，為今年做準備。因為今年將會是非常重要的一年。」

與魏哲家用完餐後，他接著出席緯創旺年會。黃仁勳說，他非常高興能與大家一起慶祝農曆新年，一同慶祝這激勵人心的一年、也是ＡＩ的起點，「如大家所知，我們已經重新發明了人類最重要的工具；歷經多年以來，電腦作為業務核心、也是輝達業務核心，如今終於再次被重新定義。」

黃仁勳指出，「我們正處於一個非常令人振奮的起始，而ＮＶＩＤＩＡ無法單獨完成這一切，我們發明技術，但我們需要朋友、像緯創這樣令人驚嘆的技術公司，以及台灣這個令人難以置信的生態系，與我們一起重新定義運算。我們將一起在ＡＩ時代成長。」

黃仁勳致詞時，也進一步為緯創訂單打包票，他笑著說，「我們給緯創的訂單是非常『龐大』（gigantic）的，這就是為什麼現在當我們都在享受農曆新年時，緯創還有九八三名員工正在為ＮＶＩＤＩＡ趕工ＡＩ超級電腦。」他也和緯創湖口廠因加班無法趕過來的員工視訊，並發送紅包，現場更加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。

回到輝達自家的尾牙主場，黃仁勳在員工列隊高喊「Team Taiwan」下進場，他說，這次主要來和台灣員工們一起過中國新年。至於今晚會送出多少獎金，會不會超過一萬美元？他立刻回應說，可能會更多。

談及ＡＩ，黃仁勳認為，未來ＡＩ（人工智慧）會快速普及，每個文化、每個國家都應該有自己的ＡＩ基礎設施。理由是，一個民族的語言編碼了知識、文化和歷史，這些數據將轉化為該民族的數位智慧。ＡＩ也將成為一個國家的基礎設施。

他進一步指出，ＡＩ是一項需要機器的技術，而這些機器就是超級電腦。因此，台灣應該投資建設超級電腦，為研究人員、學生、公司和新創企業提供資源。他認為，對於這個島上的所有公司來說，參與並推動ＡＩ時代將是不可思議的，「這只是開始，未來有許多年的成長等著我們。」