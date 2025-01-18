黃仁勳將缺席川普就職典禮

美國科技巨頭執行長20日都將參與美國候任總統川普的宣誓就職典禮，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將缺席，彭博資訊指出，這在一眾美國知名科技領袖中，顯得特立獨行。

目前預計出席川普就職典禮的科技業大咖，包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯、臉書母公司Meta執行長祖克柏、OpenAI執行長奧特曼、Google母公司Alphabet執行長皮伽、Uber執行長庫斯洛沙希及TikTok執行長周受資等人。

彭博資訊引述知情人士表示，黃仁勳本周在東亞地區訪問，這是他在農曆春節前後的慣常做法，他之前從未參加過任何一位美國總統的就職典禮。

輝達的代表拒絕就黃仁勳的行程、以及是否已與即將上任的美國政府溝通的採訪提問置評。黃仁勳日前說，若與川普會面，他會很高興，並且「會盡我們所能，讓川普政府成功」。他當時也說，尚未受邀造訪川普的海湖莊園。他預期川普將會放寬管制，「我想這是一件好事。做為產業一份子，我們要快速行動」。

美國政府接連提出多項新規，引發輝達不滿，認為是「過度反應」，也警告會是科技業的災難。輝達政府事務副總裁芬克爾稍早表示：「一如川普政府在第一任時所展示的，美國藉由創新、競爭，以及與世界分享而贏得勝利，不是退縮在一堵政府越權的高牆之後。」