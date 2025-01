黃仁勳：給緯創訂單非常龐大 攜手打造AI超級電腦

輝達執行長黃仁勳昨(17)日現身緯創(3231)小年夜,透露輝達給緯創的AI超級電腦訂單「非常龐大」,他向仍在加班趕工的緯創湖口廠員工致謝,現場抽出十名「Jensen特別獎」加碼以外,致贈正在加班的983位緯創員工親筆簽名紅包。

黃仁勳與營運執行副總裁休奎斯特(Debora Shoquist)一同登台,他致詞時說,輝達多年後新發明超級電腦,這是緯創業務的核心,也是輝達業務的核心,但輝達無法單獨完成這件事,需要像緯創這樣令人驚嘆的夥伴,及台灣令人難以置信的生態系共同合作,一起重新定義「運算(computing)」,在AI時代共同成長。

黃仁勳強調,輝達給緯創的訂單量非常龐大(gigantic),且不僅止於此。黃仁勳對仍在緯創湖口一廠、二廠加班的緯創員工致上謝意,他說,要感謝所有人的奉獻精神、卓越表現、專業態度及不懈的努力,「你們是了不起的合作夥伴,我非常珍惜也感激所有人,很抱歉你們無法參加農曆新年派對,但我會送上紅包」。現場加碼發放十名特別獎,送給正在加班打造AI超級電腦的983名緯創員工他的親筆簽名紅包。

緯創董事長林憲銘贈送他去年在台北國際電腦展上的合照,笑說,「You raise me up to more than we can be.(你鼓舞了我們,使我們成就超越想像的高度)」。

緯創總經理林建勳說,他邀請黃仁勳到場參與緯創小年夜,黃仁勳一口答應。林憲銘表示,緯創與輝達合作非常久,黃仁勳對台灣供應鏈也非常重視,供應商在他心中都有不同的重量,他是很厲害的工程師、也是世界一流的行銷高手,黃仁勳的出席,也代表他對台灣供應鏈的重視。選擇「緯創小年夜」作為第一個站台的供應鏈尾牙,林憲銘指出,緯創在他的心中有一定的「重量」。

黃仁勳離開緯創尾牙後,隨即奔赴位於隔壁展覽館二館的輝達台灣分公司尾牙活動場地,今年尾牙主題是魔法之夜,超過1,500名員工參與。

輝達員工在黃仁勳出現尾牙現場時,齊唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎。他說,自己是來發紅包,很高興能與台灣的員工同樂。據了解,他在進場後,也一度上台跟員工們一起跳舞同歡。

媒體問他是否已經閱讀過張忠謀自傳,黃仁勳坦言還沒,因為他還在等英文版本。而談到張忠謀揭露多年前曾詢問黃仁勳是否願意接任台積電執行長一職,他回應,不重複講張忠謀所說到的事情,以其所述為準。

另外,近日因為圍觀人潮眾多,黃仁勳在台中的公務行程結束後,想順便逛知名的逢甲夜市卻未果。黃仁勳說,在夜市現場的大家都滿開心,他也很高興見到大家,但因為人潮實在太多,根本無法進入夜市,期待有朝一日能再訪夜市。