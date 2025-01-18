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黃仁勳見魏哲家…讚最佳夥伴 持續與供應鏈高層會面

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（17）日出席台灣分公司尾牙，他受訪時證實與台積電（2330）董事長魏哲家餐敘，感謝台積電協助輝達產出各項晶片，要為來年做準備，他也會與其他供應鏈高層會面，更提前預告會來參與今年台北國際電腦展，並有相關主題演講。

黃仁勳昨日中午與魏哲家餐敘，他透露，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，持續提升相關產出，也開始採用新的CoWoS-L技術，台積電團隊相當忙碌，他為此表達謝意，也要為接下來一年做準備，這將是相當重要的一年。

黃仁勳表示，這趟會見到很多供應鏈合作夥伴高層，藉由這麼多公司的力量，打造輝達的AI超級電腦。大約有45座工廠24小時不斷運轉以生產輝達的晶片。

媒體詢問是否已跟川普團隊討論過拜登政府實施的出口管制措施，黃仁勳表示還沒有。他指出，期待在川普就任時表達祝賀之意，但將不出席川普就職典禮。

黃仁勳強調，每個文化與國家都應該擁有自己的AI基礎建設，一個民族的語言記錄了歷史中的知識與文化，這些資料都將會被轉化為人類的數位智慧。未來AI將會成為每個國家與地區的基礎設施，就好像大家都會有自己的道路、通訊措施、學校與醫院。

黃仁勳提到，AI是一項需要機器的新技術，這機器就是超級電腦，台灣也應該投資自己的超級電腦。黃仁勳預告，他會來參與台北國際電腦展，以及相關主題演講。現在只是AI時代開始的階段，還有許多年的好光景，台廠可以參與並協助驅動AI時代。

輝達 黃仁勳

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