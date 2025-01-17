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曾拒絕當台積電執行長？ 黃仁勳：張忠謀說的就是定論

中央社／ 台北17日電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電創辦人張忠謀在自傳中提到，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾拒絕擔任台積電執行長。黃仁勳今天受訪表示，張忠謀說的「就是定論」，他不會重說張忠謀說的故事。

黃仁勳晚間出席在南港展覽館2館舉辦的輝達台灣分公司尾牙，在歌手表演環節被拉上舞台伴舞，將現場氣氛炒熱到最高點。

黃仁勳在會前接受媒體採訪，被問到是否看過張忠謀自傳，他表示，還沒有，因為還在等英文版翻譯出來。

媒體追問拒絕擔任台積電執行長的故事，黃仁勳表示，他不會重說張忠謀說過的故事，並強調張忠謀說的故事、說過的話「就是定論」（final words）。

黃仁勳還提到，他今天與台積電董事長魏哲家一起享用很棒的午餐，推薦自己最愛的餐廳「花娘小館」給魏哲家，並感謝他和台積電對輝達的支持。

黃仁勳也證實，不會出席20日的美國總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮，因為到時候他還在旅途中，將與家人和員工共同慶祝農曆新年到來。他很期待向川普政府道賀，但目前還沒機會聯繫。

談到台灣如何發展主權人工智慧（AI），黃仁勳認為，台灣需要擁有自己的AI基礎設施和通信設施，這是一項需要超級電腦的新技術，呼籲台灣應該投資。

黃仁勳說，今年他一定會回到台北國際電腦展（COMPUTEX），也一定會發表主題演講，今年COMPUTEX規模將比去年更盛大。

輝達 黃仁勳

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