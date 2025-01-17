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黃仁勳證實與魏哲家餐敘 感謝協助晶片產出並為來年做準備

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）台灣分公司於17日在南港展覽館舉行尾牙，執行長黃仁勳親自出席。他在進場前受訪時證實與台積電（2330）董事長魏哲家餐敘，感謝其協助輝達各項晶片產出，並要為來年做準備，而他也會與其他供應鏈高層會面。

黃仁勳這次訪台，雖然主行程是參加自家分公司尾牙，但16日抵台就先參與矽品的潭科廠啟用揭牌典禮，17日中午再與台積電董事長魏哲家餐敘。

黃仁勳透露，他與魏哲家共進午餐，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，同時都持續提升相關產出，而且也開始採用新的CoWoS-L技術，所以台積電相關團隊相當忙碌，他為此當面表達謝意。而且也要為接下來一年做準備，這將會是相當重要的一年。

對於是否還會與其他供應鏈夥伴見面，黃仁勳說，他在這趟會見到很多供應鏈合作夥伴高層，畢竟是集合了這麼多公司的力量，才能打造輝達的AI超級電腦。大約有45座工廠24小時不斷運轉，以生產輝達的晶片，他希望能表達感謝之意。

輝達 黃仁勳

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