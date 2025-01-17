黃仁勳證實與魏哲家餐敘 感謝協助晶片產出並為來年做準備
輝達（NVIDIA）台灣分公司於17日在南港展覽館舉行尾牙，執行長黃仁勳親自出席。他在進場前受訪時證實與台積電（2330）董事長魏哲家餐敘，感謝其協助輝達各項晶片產出，並要為來年做準備，而他也會與其他供應鏈高層會面。
黃仁勳這次訪台，雖然主行程是參加自家分公司尾牙，但16日抵台就先參與矽品的潭科廠啟用揭牌典禮，17日中午再與台積電董事長魏哲家餐敘。
黃仁勳透露，他與魏哲家共進午餐，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，同時都持續提升相關產出，而且也開始採用新的CoWoS-L技術，所以台積電相關團隊相當忙碌，他為此當面表達謝意。而且也要為接下來一年做準備，這將會是相當重要的一年。
對於是否還會與其他供應鏈夥伴見面，黃仁勳說，他在這趟會見到很多供應鏈合作夥伴高層，畢竟是集合了這麼多公司的力量，才能打造輝達的AI超級電腦。大約有45座工廠24小時不斷運轉，以生產輝達的晶片，他希望能表達感謝之意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言