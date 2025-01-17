黃仁勳擔任緯創尾牙開場嘉賓透露下大單 十位幸運兒喜獲他送的紅包

輝達執行長黃仁勳今（17）日現身緯創尾牙擔任開場嘉賓，他用中文親切和大家打招呼，並感謝緯創同仁的努力，更和湖口廠因加班無法趕過來的員工視訊，並發送紅包，最後更現場加碼特別獎，並抽出十名幸運兒。

黃仁勳表示，很高興來到這裡慶祝農曆年，來慶祝一年的開始、也是AI（人工智慧）的開始。

黃仁勳話鋒一轉說：「我們又再次發明了最重要的東西，經過這麼多年，『電腦』也就是你們和我最重要的東西、重新被發明出來，我們沒辦法自己做，但我們發明了科技，我們需要夥伴，像科技廠緯創等驚人的台灣生態系，我們一起重新發明電腦、一起發展AI。」

黃仁勳並提到，去年台股創下最好的記錄，但這只是開始，「事實上，我們給緯創很大的單」，這就是為何我們要慶祝新年，緯創有983名員工正在工作、正在製造超級電腦。

黃仁勳最後也再次感謝緯創的夥伴們，他說，「員工驚人的工作，還有緯創的付出，你們的卓越、努力不懈，成為輝達超讚的夥伴，謝謝你們」，不過由於他無法留下來與緯創一起慶祝尾牙，他感到很抱歉，但他說他會發紅包。