黃仁勳站台緯創 高喊「一起重新定義運算、一起在AI時代成長」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天出席緯創旺年會，身著招牌黑色皮衣，強調「我們正處於一個非常令人振奮的起點，」他說，輝達發明技術，而這需要緊密的合作夥伴及台灣的生態系統，他說，「我們將一起在AI時代成長。」

緯創17日舉辦旺年會，董事長林憲銘和總經理林建勳在會前受訪時表示，緯創由ODM廠轉型升級為科技服務供應商，看好AI（人工智慧）勢必成長，代工產業已經成為過去式，今年緯創AI伺服器將延續三位數成長動能，公司更將深化與輝達的合作。

黃仁勳今晚一登台，就在台上熱情洋溢地大喊「hello, Wistron！我的好朋友、大家好！」吸引全場尖叫和掌聲如雷。

黃仁勳說，他非常高興能在這裡與大家一起慶祝農曆新年，一同慶祝這激勵人心的一年、也是AI的起點，「如大家所知，我們已經重新發明了人類最重要的工具；歷經多年以來，電腦作為業務核心、也是輝達業務核心，如今終於再次被重新定義。」

黃仁勳指出，「我們正處於一個非常令人振奮的起始，而NVIDIA無法單獨完成這一切，我們發明技術，但我們需要朋友、像緯創這樣令人驚嘆的技術公司，以及台灣這個令人難以置信的生態系，與我們一起重新定義運算。我們將一起在AI時代成長。」

林建勳受訪時透露，去年緯創通用型伺服器加上AI伺服器營收比重已達45%，今年預計可過半。緯創今天就有近千名員工留在湖口廠無法參加尾牙，主因就是要專門負責輝達的產品訂單，生意太好、只好加班。

黃仁勳致詞時，也進一步為緯創訂單打包票，「Jeff（緯創執行長林建勳）提到：我們下了相當大的訂單給緯創，但實際上比那還大」，他笑著說，「我們給緯創的訂單是非常『龐大』（gigantic）的，這就是為什麼現在當我們都在享受農曆新年時，緯創還有983名員工正在為NVIDIA趕工AI超級電腦。」