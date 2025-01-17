黃仁勳加持！緯創攜台積電做先進封裝 SoW 布局次世代 AI

緯創（3231）是輝達AI伺服器晶片基板主要供應商之一，現在將進一步朝更上游半導體先進封裝技術發展。

緯創17日尾牙邀到輝達創辦人黃仁勳站台，總經理林建勳會前記者會透露已跟台積電（2330）合作一年多，跨入「系統級晶圓」（System on Wafer，SoW）封裝技術發展，搶搭AI半導體浪潮，看好AI機會。

台積電致力於以SoW技術提高電晶體堆疊數量，並從整合型扇出（InFO）技術方式朝CoWoS發展，整合系統整合晶片（SoIC）及其他元件達成系統級封裝（SiP）。特斯拉超級電腦Dojo就用到SoW技術，但用的是InFO，尚未用到黃仁勳最在意的CoWoS技術。

緯創2024年獲利倍增，林憲銘心情愉快指出，緯創已經不是代工業，正從ODM轉型為技術服務業，發展很多高毛利率跟高附加價值事業，如替全球最大網通廠（HPE併購Aruba後成最大網通品牌）提供技術服務，高附加價值業務營收約1,500億元，其中科技服務營收超過300億元，且不只是提供維修零件業務，還跨入到回收循環經濟。

緯創2024年伺服器（含傳統及AI伺服器）營收也達4,500億元，緯創也已開始布局機器人業務，但還不能對外說明細節。

林憲銘表示，黃仁勳對台灣很重要，在於除了半導體，讓全世界再一次重新來看台灣還有其他的產業力量足以影響全世界科技的發展。他表示，緯創已經為科技服務業務做了很多必要的準備，不管是智慧化或系統化，不再是只有代工。

談到立訊併購聞泰，他認為中國大陸的EMS併購還會持續發生，台灣也可能會，他也認為緯創所做的轉型努力還不能稱得上領先或第一，台灣還有「1家半」友軍也做得很好，所以緯創還是有競爭對象，他也直接跟內部同仁說，日前尾牙喊第一的同業(廣達（2382）)確實是名符其實的AI伺服器第一。

林憲銘表示，大家都已經體會到真正的附加價值提升，不是靠產能量大或低價，該時代已經過去，緯創也是在此思維下運作及布局軟硬體，他認為未來3~5年AI都應該還有成長空間。

黃仁勳旋風持續，17日晚間來到緯創小年夜晚宴，林憲銘表示，作為第一個黃仁勳出席尾牙的電子業伙伴，他認為確實知道有幾個會伙伴在黃仁勳心中有不同的分量，緯創也很努力配合整個產業的發展，湖口廠因為接到輝達的訂單太多，過年都不能關燈，有近1,000個員工不能來吃尾牙也不能過年放假。

黃仁勳則表示感謝，他除承諾要發紅包給湖口廠員工，更坦言給緯創的榮耀會很大，會非常巨大，一旁的林憲銘聽到開懷大笑直言：快來快來。林憲銘約停留20分鐘，參與第一輪5名員工抽獎後舉杯敬酒離開，林憲銘致贈2024年兩人在Computex合影照片留念，黃仁勳高聲喊：感謝台灣！感謝緯創！隨後離開前往輝達尾牙。