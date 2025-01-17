輝達員工好福利 執行長黃仁勳尾牙宣布送出超過1萬美元紅包

輝達（NVIDIA）今晚在南港展覽館舉行尾牙，輝達執行長黃仁勳果然是員工的「財神爺」，他今日四處奔波後，晚間6時多回到主場，即輝達尾牙主場地，在員工列隊高喊「Team Taiwan」下進場。他隨即接受媒體採訪，透露今晚將包出超過1萬美元大紅包（逾新台幣33萬元），為歷年最大手筆。

黃仁勳說，他這次主要來和台灣員工們一起過中國新年。至於今晚會送出多少獎金，會不會超過1萬美元？他立刻回應說，可能會更多。

他並透露，今天中午和台積電董事長暨總裁魏哲家一起在文華東方酒店共進了一頓愉快的午餐。但他很想帶魏哲家去看看他最喜歡的餐廳，叫做「花娘小館」，它在文華東方的對面，他很感謝他們（台積電）的支持。

他指出，「輝達和台積電正在加速推出Blackwell以及我們出色的CPU、新的交換器和新的網絡晶片。同時推出許多新晶片，數量相當驚人。」台積電也推出全新的CoWoS-L新技術，他強調，台積電因應這些新產品和新技術，團隊非常忙碌。「這是目前複雜技術中推動最快的技術之一，他特別感謝台積電團隊努力工作，並為今年做準備。因為今年將會是非常重要的一年。」

黃仁勳說他不會出席川普就職典禮，他會和員工及家人在一起慶祝中國新年，但會在川普上任後，向他及執行團隊表示祝賀。

黃仁勳認為，未來AI（人工智慧）會快速普及，每個文化、每個國家都應該有自己的AI基礎設施。理由是，一個民族的語言編碼了知識、文化和歷史。這些數據將轉化為該民族的數位智慧。因此，每個國家、每個民族、每個國籍都參與到人工智慧革命中是非常重要的。

他進一步指出，AI也將成為一個國家的基礎設施。在每個地區，特別是台灣，這個島嶼必須擁有自己的AI基礎設施、電信基礎設施、自有道路、自有學校和醫院。因此，投資是重要的。 人工智慧是一項需要機器的技術，而這些機器就是超級電腦。因此，台灣應該投資建設超級電腦，為研究人員、學生、公司和新創企業提供資源。

黃仁勳說：「我們正處於AI時代的開端」。對於這個島上的所有公司來說，參與並推動AI時代將是不可思議的。「這只是開始，未來有許多年的成長等著我們。」

黃仁勳表示，「在電腦的時代，它難用，但AI很容易使用，就像與一個聰明人互動一樣，所以很容易。電腦很難使用，但最終AI是為每個人準備的。每個人都應該參與其中。教育用AI、醫療用AI、科學用AI、交通用AI，用於一切，每個人都應該擁有自己的AI，以便你可以成為超人。」最後，黃仁勳祝大家新年快樂。