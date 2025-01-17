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黃仁勳現身輝達尾牙 員工唱「臺灣尚勇」相迎

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）晚上出席輝達台灣分公司尾牙。記者余承翰／攝影

輝達（NVIDIA）台灣分公司於17日在南港展覽館舉行尾牙，執行長黃仁勳親自出席。輝達今年尾牙主題是魔法之夜，共有超過1,500名員工參與。黃仁勳先是前往同在南港展覽館舉辦的緯創（3231）尾牙參與開場後，就回到自家活動場地。輝達員工在黃仁勳一現身尾牙時，就唱「臺灣尚勇」與呼口號「Team Taiwan」相迎，他也表示，自己是來發紅包，很高興能與台灣的員工同樂。

黃仁勳這次訪台，雖然主行程是參加自家分公司尾牙，但16日抵台就先參與矽品的潭科廠啟用揭牌典禮，17日中午再與台積電（2330）董事長魏哲家餐敘。

黃仁勳透露，他與魏哲家共進午餐，感謝台積電在過去一季給予的支援與所有努力，包括Blackwell平台、CPU、網通晶片等，同時都持續提升產出，而且也開始採用新的CoWoS-L技術，所以台積電相關團隊相當忙碌，他為此當面表達謝意。而且也要為接下來一年做準備，這將會是相當重要的一年。

另外，關於是否已經跟川普團隊討論過拜登政府實施的出口管制措施，黃仁勳的答案是還沒有，但他同時說，期待在川普政府就任時向其表達祝賀之意，不過由於他正處於與員工同慶農曆新年的行程中，所以不會參加川普的就職典禮。

輝達 黃仁勳

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