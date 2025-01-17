黃仁勳御用設計師親揭 憑這「貼心舉動」獲教父芳心

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台並接連拜訪半導體大廠台積電（2330）、及代工廠緯創（3231），而他17日一早也被目擊現身在文華東方酒店旁，為他設計髮型的愛店「Manorsalon 」，而老闆王永泰、化名設計師Ray，接受《經濟日報》記者訪問時透露，每次他回台時，都會透過管家前來聯繫預約，而自己每次都會「特地清場」，並準備一間VIP室，讓他可以安安靜靜地剪髮，避免被旁人打擾，而這可能也是AI教父鍾愛找他剪髮的緣由。

事實上，黃仁勳近8年間每次返台，都會到他的店裡修剪髮型。他坦言，AI教父黃仁勳自從2017年11月起，每次返台參加國際電腦展，都會來店裡找自己剪頭髮，而這一剪、就剪了7年，而今年是兩人相識以來的第8年，而他們也因此機緣成為好友，甚至他在去年1月、上次回台時，也帶著家人前來修剪髮型，他分享，因此自己也替黃媽媽剪過頭髮。

他指出，自己從2017年開業至今滿8第年，回憶起自己過去首次看到黃仁勳，他笑稱，「其實當初我並沒有發現他是大老闆」，事實上他在店內給人的印象，一直都是非常的溫和有理，舉止態度都非常的謙虛，因此在自己為其剪完頭髮後，都仍沒有意識到他是擁有龐大影響力、名聲遍布全球的科技大老。他笑稱，自己當時替黃仁勳剪完頭髮後，他就直接前往參加當年的國際電腦展，直至這時他才在員工的提醒下，認出電視中的那個人的髮型與自己剛剪完的頭髮一模一樣。

他分享，雖然兩人自2017年以來，已認識大約8年的時間，不過事實上這段聯繫曾在2019年，因疫情中斷1、2年，不過由於兩人已建立起深厚的默契，因此黃仁勳在2022年疫情稍緩、解封之後，便再度來找自己修剪頭髮，他透露，自己每次替黃仁勳服務的時間，差不多為一個半小時，過去他在剪髮時，也都會順道進行染髮，不過這個習慣在疫情結束後，就未再繼續下去，他近年都只有進行修剪而已，大家從照片上就可以對比出來。