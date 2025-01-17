黃仁勳與魏哲家午宴地點曝光 大老碰頭談什麼、價位揭曉

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳快閃來台並於17日中午與台積電（2330）總裁魏哲家會面餐敘，而雙方選定的午宴地點，剛好就是黃仁勳下榻的酒店文華東方，據悉，該飯店桌宴價位是全台所有酒店中最高的水準，最低每桌3.1萬，最高則可到6萬以上，而雙方此次碰頭預計將邊吃午餐邊坐下來交流，並就「先進製程、CoWoS、SoIC技術，以及HBM」等合作進行討論，引發市場關注。

黃仁勳今早剪完頭髮後，有媒體向他提問接下來的行程規劃，而他也大方的回應，自己現在要去吃午餐。而他會和魏哲家一起吃午餐，由於魏哲家和台積電16日創下了季度紀錄，「所以我想趕快恭喜他」，自己很期待見到他，也為他感到非常驕傲，並要當面感謝他。黃仁勳直言，輝達現在的成長非常非常快，而且規模非常大，全世界正在非常快速地採用AI人工智慧，「因此我們需要台積電以及我們台灣所有夥伴的全力支持。所以無論如何，我很期待見到他」。

事實上，輝達與台積電之間已有長達30多年的合作，而台積電最初是由創辦人張忠謀與黃仁勳牽上線，並在張忠謀宣布退休後，由現任總裁魏哲家繼續接下這份緊密的合作，魏哲家日前受訪時也透露，在台積電人工智慧晶片銷售金額，從過去幾年開始，就持續以每年5成的速度成長，自己預計到2027年時，台積電營收百分之17到19都將來自AI晶片。

魏哲家也直言，公司與輝達合作，透過將GPU加速運算整合到公司工作流程中，從而實現效能大幅躍升、顯著提高生產率、縮短周期時間及降低功耗需求。事實上，黃仁勳多年來談到「台積電」就總是讚不絕口，他上次來台時，除了對著媒體不斷讚美且力捧台灣供應鏈，更曾直言NVIDIA在台灣進行投資的主因除了擁有完整上下游供應鏈外，最大關鍵就是「台積電太棒了！不可思議、無與倫比」。