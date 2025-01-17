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黃仁勳吃不到逢甲夜市小丸子 盧秀燕回應地主歡迎之意

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午感謝他黃仁勳來台中參加矽品的新廠開幕，看見台中、也選擇台中，歡迎黃執行長下次再來。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕上午感謝他黃仁勳來台中參加矽品的新廠開幕，看見台中、也選擇台中，歡迎黃執行長下次再來。圖／台中市政府提供

針對輝達執行長黃仁勳說海外設廠不排除有可能在台中一事，台中市長盧秀燕表示，台中市的半導體產業、晶圓產業非常完整，科技人才濟濟，當場呼籲各個AI產業，落腳選擇在台中市，絕對是最適當的地點。

台中市長盧秀燕今日出席后里內埔國小活動時，被媒體問道市府目前是否對高科技產業有招商計畫，盧秀燕指出，輝達現在準備在台灣投資包括營運總部、運算中心、研發中心等，各縣市都在爭取，盧市長認為台中市為首選，因為台中市不但晶圓半導體產業非常完整，且地理位置適中，有空港、海港、高鐵及鐵路，交通方便且天氣適宜。

盧秀燕並說，台中市是「科技台中」的都會，不僅有半導體、晶圓等產業，產業聚落十分完整，目前包括美光、台積電、鴻海、友達等公司都選擇在台中設點，因此整個半導體的供應鏈上下游非常健全，加上多年培養出來人才濟濟，因此呼籲AI產業，未來落腳在台中，絕對是最適當的選擇；相信未來不只輝達在內，還有許多公科技產業都可以選擇在台中設點，台中也會極力爭取產業入住。

就輝達執行長黃仁勳昨天到逢甲商圈，因現場人實在太多了，以致沒吃到小吃就離開，盧秀燕表示，看起來大家都非常喜歡黃仁勳執行長，很多鄉親不但喜歡他、愛他而且崇拜他，雖然人已經到了全台最大的逢甲夜市，不過鄉親太熱情，讓他沒辦法好好逛街、吃東西，希望民眾能給他方便，大家保持距離表示歡迎就好，讓他能夠輕鬆自在悠遊台中市。

盧秀燕強調，「我相信他以後還會再來。他知道鄉親都很愛他、喜歡他」，以市長的立場，很謝謝他昨天親臨台中，來參加矽品的新廠開幕，也謝謝他看見台中、也選擇台中；相信黃執行長下次還會再來。

輝達 黃仁勳

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