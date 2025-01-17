懶人包／黃仁勳來台四大焦點！輝達總部位置、美食地圖與輝黃概念股一文看

輝達創辦人黃仁勳14日低調抵台，此次他並未搭乘專機，而是搭乘民航班機入境，預計17日參加台灣分公司尾牙。隨著AI話題持續高漲，黃仁勳的到來預料將再掀起一波「仁來瘋」。今年輝達尾牙舉辦地點選在南港展覽館，外界預測黃仁勳將照慣例與供應鏈的廠商們會面，包括台積電、廣達、鴻海與技嘉等。以下為黃仁勳來台的四大關注重點，帶你一文掌握黃仁勳最新話題。

黃仁勳屢次宣傳阿婆水果攤 地標變成「輝達阿婆現切水果攤」

網路溫度計

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體（日期：2025/1/12～2025/1/14）期間，調查「黃仁勳」近三日探索概念出現「南港調車場、仁來瘋、輝黃概念股、半退休」。

# 焦點一：海外總部可能地點

輝達提出選址條件包含須為至少3公頃土地、低密度建築，且建蔽率大一點，各縣市積極爭取設點，其中又以有地利之便及地緣性的南港機會最大，以下4處是最多人認為輝達總部可能地點：

1.南港調車場

2.台電CR-1都更案

3.一殯

4.北士科

# 焦點二：美食足跡

過去黃仁勳來台少不了美食行程，他必訪的地點就是臨江街水果攤，甚至有網友將Google地標改為「輝達阿婆現切水果攤」，吸引不少網友到場朝聖。他也曾造訪花娘小館、梨園湯包館等餐廳聚餐，掀起一股「仁來瘋」熱潮，導致座位一位難求，成為現象級話題。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

# 焦點三：輝黃概念股

黃仁勳預計和「輝黃概念股」的科技業大佬餐敘，專家認為，可望加持六大類輝黃概念股的股價，包括AI伺服器、顯卡、AR眼鏡、機器人與自駕車、矽光子、AI電腦等。除了台積電與組裝廠鴻海、廣達，還有機殼與散熱的奇鋐、雙鴻、晟銘電等。

# 焦點四：輝達員工半退休

西班牙馬德里國際創投業者Ruben D.表示，輝達78%的員工已成為百萬美元（近3300萬台幣）富翁，其中一半員工的淨資產甚至高達2500萬美元（約逾8.2億台幣）。但高薪的背後卻是高強度的工作文化和「金手銬（Golden Handcuffs）」束縛。金手銬是指企業為留住高層主管、具專業技能和高績效的員工，祭出誘人的薪資和福利，但這些措施往往會「延期獎勵」，以鼓勵員工在組織中貢獻更長的時間，像是員工認股或限制型股票等。有網友表示，「拜託來銬我」、「錢給到位，就不委屈」、「努力是有回報的」。

許多輝達員工因高工時，沒什麼時間陪伴家人，甚至開始考慮「半退休」狀態，以緩解工作造成的負面影響。當被問及如何處理那些處於「半退休」狀態的老員工時，黃仁勳表示，在輝達工作就像「一項自願運動」，每位員工都應像CEO一樣管理自己的時間。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月12日至2025年1月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『黃仁勳』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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