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黃仁勳：Blackwell需求很強 台灣45座工廠賣力幫輝達

中央社／ 台北17日電
輝達創辦人暨執行長黃仁勳。路透
輝達創辦人暨執行長黃仁勳。路透

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日展開緊湊的訪台行程，他今天上午受訪表示，市場對Grace和Blackwell晶片需求非常強勁，並點名感謝台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉、矽品、訊凱等台廠賣力協助，推算台灣約有45座工廠為輝達提供支援。

黃仁勳今天將參加緯創和輝達台灣分公司尾牙，也預計與台積電董事長魏哲家會面。他上午前往髮廊找「御用造型師」打理門面，隨後接受媒體採訪，談到對產業前景及供應鏈的看法。

黃仁勳說，輝達對運算所做的新嘗試才剛開始，世界上的電腦已經存在63或64年，他出生後隔年才真正開始進入現代電腦產業，也就是IBM推出聞名全球的大型電腦System/360，推動後來IBM個人電腦（PC）發展。

黃仁勳指出，現在的電腦類型其實與舊電腦相同，輝達創造出以繪圖處理器（GPU）和人工智慧（AI）為基礎的新型態電腦，這只是剛開始而已，產業將迎來規模高達數兆美元的商機，輝達必須快速成長。

黃仁勳表示，輝達新一代Grace和Blackwell晶片需求非常強勁，不只台積電很努力，輝達在台灣其他合作夥伴包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、技嘉、矽品、訊凱等，也都不眠不休工作（working around theclock）。

黃仁勳推算，台灣可能有45座工廠都在賣力運作，為輝達提供支援，輝達未來數年將繼續成長，但如果沒有台積電和所有台灣夥伴協助，輝達不可能辦到。

輝達 黃仁勳

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