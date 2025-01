黃仁勳將與魏哲家會面 下午赴緯創尾牙

輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳來台行程滿檔,今天他起了大早先外出剪頭髮,並透露早上將與輝達女性員工開會,緊接著與台積電董事長魏哲家會面,下午預計出席代工廠緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙。

黃仁勳今天上午前往髮廊找「御用造型師」打理門面,民眾特別致贈印有輝達字樣的機器人造型公仔,讓他相當開心。他在髮廊外接受媒體採訪時臉上略顯疲態,仍打起精神回應提問。

黃仁勳說,他在文華東方酒店的朋友認為他頭髮太長,因此先來剪頭髮,Ray是他全世界最愛的造型師,剪髮速度很快,是一種非常台式的速度(Taiwanese speed)。

談到昨晚的台中逢甲夜市之旅,黃仁勳表示,台中夜市很棒,很高興能夠親自去看看,不過現場人潮實在太多,他無法走進夜市,經過45分鐘後只能放棄,期待下次有機會造訪。

他也透露今天的第一個行程,是與投身科技業的輝達女性員工開會。輝達有些女性員工負責軟體、晶片和系統設計,大部分則是在行銷、業務和人資單位,遍布全公司,自己為她們感到驕傲,因此今天早上將與女性員工開會,一起慶祝新年,同時傾聽她們分享工作心得、感謝她們的付出。

黃仁勳強調,輝達希望更多女性投入科技業,必須給予鼓勵和支持;很久以前輝達女性員工比例約1/10,現在已提高到1/3。

黃仁勳說,今天他還有幾場商務會議,也將與台積電董事長魏哲家會面,非常期待看到魏哲家。昨天台積電公布亮眼財報,他對魏哲家和台積電的朋友們感到非常驕傲。

黃仁勳透露,今天下午他很榮幸受邀參加緯創尾牙,將到場向所有人打招呼,感謝緯創與輝達攜手合作的成果。他強調,要獨自打造一間公司並不容易,需要很多優秀員工和夥伴。輝達正在做的是重新發明近60年來幾乎沒變的電腦,「我們可以撐起整個產業」(we can lift the whole industry.),對整個產業是很棒的機會。

結束緯創尾牙行程後,黃仁勳表示將趕往輝達台灣分公司尾牙,是他個人非常看重的活動,因為員工都很努力工作,尾牙是他可以感謝所有員工並一起慶祝新年的機會。