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黃仁勳將與魏哲家會面 下午赴緯創尾牙

中央社／ 台北17日電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台行程滿檔，今天他起了大早先外出剪頭髮，並透露早上將與輝達女性員工開會，緊接著與台積電董事長魏哲家會面，下午預計出席代工廠緯創尾牙及輝達台灣分公司尾牙。

黃仁勳今天上午前往髮廊找「御用造型師」打理門面，民眾特別致贈印有輝達字樣的機器人造型公仔，讓他相當開心。他在髮廊外接受媒體採訪時臉上略顯疲態，仍打起精神回應提問。

黃仁勳說，他在文華東方酒店的朋友認為他頭髮太長，因此先來剪頭髮，Ray是他全世界最愛的造型師，剪髮速度很快，是一種非常台式的速度（Taiwanese speed）。

談到昨晚的台中逢甲夜市之旅，黃仁勳表示，台中夜市很棒，很高興能夠親自去看看，不過現場人潮實在太多，他無法走進夜市，經過45分鐘後只能放棄，期待下次有機會造訪。

他也透露今天的第一個行程，是與投身科技業的輝達女性員工開會。輝達有些女性員工負責軟體、晶片和系統設計，大部分則是在行銷、業務和人資單位，遍布全公司，自己為她們感到驕傲，因此今天早上將與女性員工開會，一起慶祝新年，同時傾聽她們分享工作心得、感謝她們的付出。

黃仁勳強調，輝達希望更多女性投入科技業，必須給予鼓勵和支持；很久以前輝達女性員工比例約1/10，現在已提高到1/3。

黃仁勳說，今天他還有幾場商務會議，也將與台積電董事長魏哲家會面，非常期待看到魏哲家。昨天台積電公布亮眼財報，他對魏哲家和台積電的朋友們感到非常驕傲。

黃仁勳透露，今天下午他很榮幸受邀參加緯創尾牙，將到場向所有人打招呼，感謝緯創與輝達攜手合作的成果。他強調，要獨自打造一間公司並不容易，需要很多優秀員工和夥伴。輝達正在做的是重新發明近60年來幾乎沒變的電腦，「我們可以撐起整個產業」（we can lift the whole industry.），對整個產業是很棒的機會。

結束緯創尾牙行程後，黃仁勳表示將趕往輝達台灣分公司尾牙，是他個人非常看重的活動，因為員工都很努力工作，尾牙是他可以感謝所有員工並一起慶祝新年的機會。

輝達 黃仁勳

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