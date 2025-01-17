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黃仁勳遭圍困Cheap批丟臉 逢甲夜市曝本尊讚「熱情奔放」、有機會再來
輝達執行長黃仁勳昨晚赴逢甲夜市，被粉絲團團包圍，場面混亂，一行人只好離開。百萬網紅「Cheap」在臉書批「太丟臉了」，包括沒安排路線、有民眾攔路要錢。「逢甲夜市」臉書粉專有湧入網友批評，「逢甲夜市」小編表示，這是黃仁勳私人行程，事先無法知道也沒有溝通管道，全體動員都盡力了，而且「第一次遇到不肯讓路的圍觀的群眾」。
Cheap表示，黃仁勳來逢甲夜市，人太多完全動不了，啥都沒吃到就閃了，「人家寧夏、通化夜市被老黃炒到一戰成名，答案給你抄了都不會」。「逢甲的主委還傻傻地站在路口等、給記者採訪」，都不會事先規畫、安排路線，「你以為是瓜哥要來，等加碼就好了嗎？」
「更扯的是台中市民素質堪慮，不知道在鬼叫啥」，Cheap表示，還有婦人認為黃仁勳很有錢，要來拿紅包，甚至有年輕人直接攔路要錢的，「乞丐嗎？簡直亂七八糟，跟12強接機那次一樣」。兩年前黃仁勳來，街頭藝人還認不出來，「現在跑去要錢？笑死，老黃沒吃到夜市，明天台股小心了，開盤先向下一根」。
對於諸多網友批評，「逢甲夜市」臉書粉專小編在直播影片的留言區表示，感謝大家的「熱情表述」，由於這次是黃仁勳的私人行程，「無法知道，無溝通管道，無法安排路線，全體動員，盡力了」，媒體爭先蜂擁團團包圍起來，小編有私下與黃仁勳握手和聊到天，「台中逢甲的熱情奔放確實讓他感受到，並提到有機會再來好好品嚐逢甲夜市美食小吃」。
「逢甲夜市」小編表示，對於現場的突發狀況，「我們服務團隊也是第一次遇到不肯讓路的圍觀的群眾」，黃仁勳為了群眾安全 ，避免發生踩踏事件，只能安排撤離，逢甲夜市服務團隊會以更嚴謹的態度，事前安排好媒體採訪場地及現場動線規劃和B計畫。
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