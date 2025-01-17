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民眾擠爆逢甲夜市爭睹黃仁勳 他怒轟亂象丟臉：竟還攔路要錢

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳（中）昨日搭乘專機抵達台灣，下午他參加矽品科技新大樓落成典禮，隨後前往逢甲夜市逛街，沒想到他的出現引發民眾包圍。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）昨日搭乘專機抵達台灣，下午他參加矽品科技新大樓落成典禮，隨後前往逢甲夜市逛街，沒想到他的出現引發民眾包圍。記者許正宏／攝影

輝達執行長黃仁勳昨（16）日抵台出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，晚上到台中逢甲夜市想要享用美食，不過大批民眾早早就到現場等候，想要爭睹黃仁勳的風采，只不過人群實在太多，黃仁勳被包圍並要求簽名，最後什麼都沒吃到只好離開。百萬網紅Cheap對此發文痛批夜市主委與民眾，「太丟臉了、亂七八糟」。

Cheap在臉書粉專發文，表示看到黃仁勳到逢甲夜市想吃美食，卻因人太多動彈不得，什麼都沒吃到就閃了，反觀寧夏夜市、通化夜市被黃仁勳炒到一戰成名，讓他忍不住酸說，「答案給你抄了都不會」。Cheap痛批逢甲夜市主委只會傻傻地站在路口等、給記者採訪，卻不會事先規劃、安排路線，「你以為是瓜哥要來，等加碼就好了嗎？」

對於現場大批民眾的行為，Cheap則無奈地說「台中市民素質堪慮」，他說很多人不曉得在鬼叫什麼，還有大媽說因為黃仁勳很有錢，要來拿紅包，甚至有89直接攔路要錢，都讓他看了非常傻眼，怒斥「乞丐嗎？簡直亂七八糟，跟12強接機那次一樣」。

貼文引來不少討論，「台灣人多數素質真的都很差」、「台中人乞丐成這樣嗎？身為台中人都覺得丟臉」、「一群跟風仔看人家有錢就跑去蹭，這些人搞不好連輝達的英文都不會拼」、「多來幾次，他以後來台灣可能就不逛了」、「台灣人平常笑大陸，結果自己國人水平…唉」、「後面的白人可能以為來到第三世界」、「人家要來幫你逢甲夜市抬轎的，結果給人家這樣的待遇…真是太low了」。

輝達 逢甲夜市 黃仁勳

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