夜市眾人爭睹 黃仁勳沒吃上章魚燒

封測大廠日月光投控旗下矽品精密潭科廠昨天啟用揭牌，輝達執行長黃仁勳搭乘專機降落台中機場，直奔揭牌典禮。黃仁勳表示，台灣下一個大好機會就是實體AI的發展，台灣有全球領先的電子產品製造基礎，有機會從機器人應用中大幅受惠。

黃仁勳剛下飛機與造訪矽品潭科廠時，仍身著招牌皮衣，現身啟用揭牌典禮時，則換上同時有著輝達與矽品公司標誌的聯名外套，給足矽品面子。矽品潭科廠啟用揭牌典禮位於戶外，即使昨天天氣寒冷，依然有大批民眾圍觀，希望一睹黃仁勳的風采。

結束下午的公務行程後，黃仁勳晚間造訪逢甲夜市，原本要品嘗「章魚燒小丸子」，但民眾在黃仁勳抵達前把現場擠得水洩不通，逢甲周邊大塞車，黃仁勳到場後寸步難行，最後沒踏進夜市就提前離去，也沒吃到小吃。不少人見到黃仁勳很興奮，拿起相機猛拍照，直呼比巨星來到還要擠。