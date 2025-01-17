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黃仁勳頂著美中壓力 亞洲行先到深圳

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導

輝達執行長黃仁勳昨天從大陸深圳來台，陸媒解讀黃仁勳亞洲行先到深圳頗有深意，因輝達正面臨美國出口管制和大陸反壟斷調查的雙重壓力，而輝達深圳分公司是在大陸業務的重要支柱，也是深耕大陸市場的起點。

南方都市報報導，早在二○○五年，輝達就在深圳設立半導體公司，從事積體電路及相關硬體的開發設計業務。近廿年來，深圳分公司不僅見證了大陸科技產業的快速崛起，也成為輝達在人工智慧、自動駕駛等領域開展本地合作的重要據點。

美國政府十三日公布一項針對AI晶片的出口管制新政策，對輝達在海外銷售AI晶片施加新的限制，美國產業界及眾多企業表達不滿，而輝達則是其中發出反對聲音最激烈的企業之一。

對於新的出口管制政策，黃仁勳先前曾明確表示，這不僅會削弱美國晶片企業的全球競爭力，也可能對整個行業產生長期的不利影響。

大陸是全球最大的半導體消費市場，其重要性不言而喻。如何在政策限制下，繼續保持輝達ＡＩ晶片在大陸市場的競爭優勢，成為當前最為緊迫的挑戰之一。報導稱，二○二四年十二月初，輝達涉嫌違反反壟斷法遭大陸立案調查，這次黃仁勳親自到訪，不排除希望透過溝通與合作，化解潛在風險，爭取更大的業務空間。

輝達 黃仁勳

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