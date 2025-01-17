黃仁勳訪台中 3都搶設總部

輝達執行長黃仁勳昨下午近二時，搭私人飛機抵達台中機場，隨後出席矽品精密潭科廠開幕。黃仁勳昨受訪表示，輝達總部需要更大的地方，他還沒有決定，現在有很多好的提案，如果有好的建議，請讓他第一個知道。

黃仁勳昨在機場，被問到「有可能設在台中嗎？」黃仁勳秒回「當然有」，他就是來看看的。

台北市長蔣萬安昨說，北市一直跟輝達保持聯繫，爭取在台北設亞洲總部。新北市長侯友宜昨說，已提供林口、淡水、新店三地，輝達也曾現勘。

黃仁勳昨在機場受到民眾包圍，爭相拍照、簽名，黃來者不拒。他昨到矽品時，甚至有人站在馬路中央分隔島想見他。黃仁勳昨晚現身逢甲夜市，粉絲擠得水洩不通，想親睹ＡＩ教父廬山真面目。

黃仁勳表示，這次來台灣好幾天，與輝達員工慶祝春節，昨天第一次到台中，慶祝合作夥伴矽品精密潭科廠開幕；他也期待與廣達、富士康等合作夥伴見面，這次不會待太久，但台北國際電腦展快到了，他會再回來。黃仁勳說，輝達總部需要更大的地方，他還沒決定，目前有很多好的提案，希望在台灣建一個漂亮的總部，如果有好的建議，讓他第一個知道。

國發會主委劉鏡清日前在美國指輝達亞洲總部將設在台北，蔣萬安昨回應，北市一直跟輝達保持聯繫，會努力爭取在台北設亞洲總部。

新北市經發局長盛筱蓉昨在議會表示，去年提供三處土地供輝達評估，私部門也提供板橋、中和、土城、林口用地；輝達總公司曾由新北市府帶看現勘，對細節問得很細，侯市長當時也視訊歡迎。

「有些東西無法公開講，但有人積極幫忙牽線中。」盛筱蓉說，輝達希望有大建蔽率，可像美國打造蛋型建物，交通距離也都有考量。