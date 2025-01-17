黃仁勳：實體AI 台灣下個大好機會

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

輝達執行長黃仁勳昨（16）日表示，台灣下一個大好機會就是實體AI的發展，台灣有全球領先的電子產品製造基礎，有機會從機器人應用大幅受惠。

黃仁勳指出，基本上AI關乎機器學習，現在電腦運行方式產生變革，有別於過去以CPU運算為主，現在由GPU進行機器學習。這意味需要一台機器學習軟體與AI，輝達與台灣夥伴要合作進行的其中一件事，就是製造AI超級電腦，讓學生、研究者與科學家得以利用。

黃仁勳強調，AI將會成為主流，不再只是利基型技術，會廣泛應用在醫療、交通運輸、教育、製造等領域，並成為當中主流，所以台灣也應該投資AI生態系。下一波AI發展，台灣有很大機會在實體AI，這是AI與實體世界互動交會之處，也就是機器人等應用。

黃仁勳去年來台時，大談主權AI，這次則宣揚實體AI與機器人議題。他先前提到，「機器人的ChatGPT時刻即將到來」，輝達也在2025 CES展上宣布推出Cosmos平台，即可用於推動自駕車和機器人等實體AI系統發展。

輝達 黃仁勳

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