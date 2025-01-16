快訊

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

夜市爭搶合照要簽名 女子高喊「我的柏金包」果真吸引黃仁勳注意了

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，因順利達陣，高興的手足舞蹈。記者黃寅／攝影
一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，因順利達陣，高興的手足舞蹈。記者黃寅／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，被人群包圍動彈不得，沒有吃到預計想吃的小吃。眾人硬擠向前，有的想合影，有的人想要簽名。因黃仁勳今晚停留時間少，現場又被人群擠得太嚴重，有合影到的民眾狂吼狂叫興奮不已，拿到簽名的也感覺幸運。

現場一位年輕男子護著女友前行，被人群擠的受不了，他勸女友有拍到黃仁勳就好，因為實在太擠想撤了，但是女友想了一下說「不行」，還強調「我就是要跟他合影」男子只好硬著頭皮在人群中保護著女友，但最後仍未能如願。

還有名女子竟拿著柏金包（Birkin bag）請黃仁勳簽名，嘴裡還喊著「my Birkin」確實引起黃仁勳的注意，替她在包包上簽了大大的名字，她高興的把包包高舉起向眾人展示，彷彿包包因此增值不少。

還有一名年輕人拿了NVIDIA GeForce RTX 4090 顯卡給黃仁勳簽名，也因順利達陣，高興的手足舞蹈，還說「我要撤退了！」。另外還有人拿棒球、手機殼或是書本請黃仁勳簽名，但黃仁勳也並不是來者不拒，有一度疑因見人群太多，停了好一會兒都沒簽名。後來決定離開後，也僅在上車前短暫簽了幾個名之後，就在安全人員保護下迅即離去。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃

輝達需要更大據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

黃仁勳夜訪逢甲夜市 民眾擠爆路口蜂擁等待

黃仁勳訪台中矽品冷到發抖 董事長憶初見面往事

相關新聞

夜市爭搶合照要簽名 女子高喊「我的柏金包」果真吸引黃仁勳注意了

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，被人群包圍動彈不得，沒有吃到預計想吃的小吃。眾人硬擠向前，...

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算進入「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，但因為包圍他的人潮...

黃仁勳：對CoWoS產能需求仍增加 但轉移為CoWoS-L

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，讚嘆台灣的合作夥伴快速建置大量CoWoS產能。他也強...

黃仁勳：實體AI是台灣大好機會 將可從機器人應用中大幅受益

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日在受訪時表示，對於台灣來說，有一項很大的機會，就是下一波的AI發展，也就是實體AI...

輝達總部選「台電CR1」？愛山林：有緣分絕對是樂觀其成

宏匯集團攜手愛山林（2540），成立專案公司山林匯集團奪「台電CR1」都更案。甲山林集團總經理暨愛山林建設發言人張境16...

影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。