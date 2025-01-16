獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算進入「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。記者取得他原本打算吃的攤家名單，但這些攤家一家都沒有去。
黃仁勳原打算在在福星路的日船章魚小丸子下車，再橫越馬路進到夜市，但他看到福興路和文華路口已擠滿了人，他於是提前在靠近夜市入口側的福興路一家飾品店前下車，此時有人看到他抵達，立即顧不得交通號誌蜂擁而上，人群從此開始緊緊包圍著黃仁勳。
黃仁勳雖勉力往前行，但人群實在太擁擠，中途還緊急喊停請大家停下腳步好幾次，後來終於在要進入夜市前決定取消行程，想吃的攤家，一攤也沒有吃到。
據從矽品員工流出的一份黃仁勳原訂的建議小吃名單，是他走進夜市後，先經過現切水果攤，再到阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒、逢甲溫家地瓜球等店，最後再吃官芝霖大腸包小腸後，在逢甲大學上車離去。
對於黃仁勳引發商圈大爆動，商圈主委王朝藝坦言沒想到，原計畫要吃他章魚小丸子的老闆張世仁也空等一場。現場交通甚至一度受阻，還有公車不得不暫停，而等待黃仁勳的座車也停在路中間趕緊把他接走才脫困。
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