快訊

真的叫Switch 2！任天堂突襲曝光外觀影片 螢幕、Joy-Con全變大

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

黃麟凱今晚槍決 司改會北監外疾呼「拒政治判斷」：有權提非常上訴

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）搭乘專機抵達台灣，下午他參加矽品科技新大樓落成典禮，隨後前往逢甲夜市逛街，沒想到他的出現引發民眾包圍，大夥拿著各式各樣的物品請他簽名、合影，混亂的場面令他寸步難行，他不時面露驚訝的表情。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）搭乘專機抵達台灣，下午他參加矽品科技新大樓落成典禮，隨後前往逢甲夜市逛街，沒想到他的出現引發民眾包圍，大夥拿著各式各樣的物品請他簽名、合影，混亂的場面令他寸步難行，他不時面露驚訝的表情。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算進入「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行，最終在還沒有進到觀光夜市前就決定提前離去。記者取得他原本打算吃的攤家名單，但這些攤家一家都沒有去。

黃仁勳原打算在在福星路的日船章魚小丸子下車，再橫越馬路進到夜市，但他看到福興路和文華路口已擠滿了人，他於是提前在靠近夜市入口側的福興路一家飾品店前下車，此時有人看到他抵達，立即顧不得交通號誌蜂擁而上，人群從此開始緊緊包圍著黃仁勳。

黃仁勳雖勉力往前行，但人群實在太擁擠，中途還緊急喊停請大家停下腳步好幾次，後來終於在要進入夜市前決定取消行程，想吃的攤家，一攤也沒有吃到。

據從矽品員工流出的一份黃仁勳原訂的建議小吃名單，是他走進夜市後，先經過現切水果攤，再到阿華黑輪總店、牛B葫蘆王、文南九龍城陳記香港茶、惡魔雞排、激旨燒、逢甲溫家地瓜球等店，最後再吃官芝霖大腸包小腸後，在逢甲大學上車離去。

對於黃仁勳引發商圈大爆動，商圈主委王朝藝坦言沒想到，原計畫要吃他章魚小丸子的老闆張世仁也空等一場。現場交通甚至一度受阻，還有公車不得不暫停，而等待黃仁勳的座車也停在路中間趕緊把他接走才脫困。

黃仁勳一下車，有人看到他抵達，立即蜂擁而上，人群從此開使緊緊包圍著黃仁勳。記者黃寅／攝影
黃仁勳一下車，有人看到他抵達，立即蜂擁而上，人群從此開使緊緊包圍著黃仁勳。記者黃寅／攝影
為了等待黃仁勳的座車接他脫困，一輛台中市公車也只好暫停在路中間。記者黃寅／攝影
為了等待黃仁勳的座車接他脫困，一輛台中市公車也只好暫停在路中間。記者黃寅／攝影
黃仁勳原訂的建議小吃名單和路線曝光。圖／記者黃寅翻攝
黃仁勳原訂的建議小吃名單和路線曝光。圖／記者黃寅翻攝

小吃 矽品 輝達 逢甲夜市 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：對CoWoS產能需求仍增加 但轉移為CoWoS-L

輝達需要更大據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

黃仁勳夜訪逢甲夜市 民眾擠爆路口蜂擁等待

黃仁勳訪台中矽品冷到發抖 董事長憶初見面往事

相關新聞

獨／啪沒了！人潮爆滿逢甲夜市行告吹 黃仁勳原定要去這8間店

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算進入「逢甲國際觀光夜市」吃小吃，但因為包圍他的人潮...

影／比演唱會還擠！黃仁勳夜訪逢甲夜市 被民眾包圍臨時取消吃小吃

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳晚間到台中市逢甲夜市，原本打算吃吃小吃，但因為包圍他的人潮實在太多，甚至寸步難行...

輝達需要更大據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

輝達執行長黃仁勳16日搭乘專機降落台中機場，直奔日月光投控（3711）旗下矽品潭科廠，參與啟用揭牌典禮。當在機場被媒體問...

黃仁勳：實體AI是台灣大好機會 將可從機器人應用中大幅受益

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日在受訪時表示，對於台灣來說，有一項很大的機會，就是下一波的AI發展，也就是實體AI...

黃仁勳夜訪逢甲夜市 民眾擠爆路口蜂擁等待

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳預計今天晚上到逢甲商圈吃小吃，消息傳出以後，逢甲國際觀光夜市前的文華路十字路口擠...

輝達是否選台電CR1當總部 甲山林總經理張境在：若有緣樂觀其成

台電CR1都更案評選昨天出爐，山林匯集團獲最優申請人資格，甲山林集團總經理張境在今天表示，未來將規劃辦公大樓、住宅和商用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。