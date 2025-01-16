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黃仁勳：對CoWoS產能需求仍增加 但轉移為CoWoS-L

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，讚嘆台灣的合作夥伴快速建置大量CoWoS產能。他也強調，並沒有縮減對CoWoS產能需求的問題，而是增加產能，並轉換為有多一些對於CoWoS-L的產能需求。

黃仁勳表示，就如同眾所周知，對於CoWoS的需求在短期內迅速增長，而台灣的合作夥伴也非常厲害，可以快速建置相關產能達到大量的規模，在不到兩年的時間內，產能大約增加了四倍，實在是令人印象深刻。尤其在產能增加的同時，CoWoS技術也在不斷演進，CoWoS-L技術比原先的CoWoS-S來得更為複雜。

同時，黃仁勳指出，輝達的Blackwell架構平台是立基於CoWoS-L技術之上，藉此將兩個裸晶結合成一顆大晶片，至於較早之前推出的Hopper平台，則是採用CoWoS-S技術。輝達還是會繼續Hopper平台的生產，但推出Blackwell架構平台後，也需要更多一些CoWoS-L的產能。

輝達 黃仁勳

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