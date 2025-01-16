黃仁勳：實體AI是台灣大好機會 將可從機器人應用中大幅受益

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日在受訪時表示，對於台灣來說，有一項很大的機會，就是下一波的AI發展，也就是實體AI。

黃仁勳指出，要記住一點，基本上AI是關乎機器學習，現在電腦運行的方式已經產生變革，有別於過去以CPU運算為主，現在由GPU來進行機器學習。這就意味著需要一台機器來學習軟體與AI，而輝達與台灣的夥伴要合作進行的其中一件事，就是製造AI超級電腦，讓學生們、研究者與科學家等得以利用。

黃仁勳也強調，AI將會成為主流，而不再只是利基型技術，會廣泛應用在醫療、交通運輸、教育、製造等領域，並成為當中基本的主流部分，所以台灣也應該投資在AI生態系。

對於台灣來說，黃仁勳認為有一項很大的機會，就是下一波的AI發展，也就是實體AI，這是AI與實體世界所互動交會之處，也就是機器人等相關應用。尤其台灣有全球領先的電子產品製造基礎，應當可從機器人應用中大幅受益。