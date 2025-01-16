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輝達總部選「台電CR1」？愛山林：有緣分絕對是樂觀其成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
甲山林集團總經理暨愛山林建設發言人張境在。記者朱曼寧／攝影
甲山林集團總經理暨愛山林建設發言人張境在。記者朱曼寧／攝影

宏匯集團攜手愛山林（2540），成立專案公司山林匯集團奪「台電CR1」都更案。甲山林集團總經理暨愛山林建設發言人張境16日表示，該案預計將規劃辦公大樓、住宅和部分商場，其中辦公大樓1棟、住宅為2棟，總開發案估達千億元。至於輝達（NVIDIA）總部是否有望落腳此案，他表示，輝達不是我們能控制的，若有緣分，絕對是樂觀其成。

張境在今天出席「陳釙贈個人油畫展-意象· 無相」活動，會後接受採訪。他表示，昨天剛獲選「台電CR1」都更案之最優申請人，主要是看好南港近年已經成為台北市的新興區域，事實上，過去推的代銷案「世界明珠」，就讓同業、民眾看到南港是有很大的潛力及國際化產值。

張境在說，輝達就像台積電一樣，無論選址何處，都一定會受到歡迎，因為產業就是帶動區域發展的關鍵，加上高階工程師薪水高，更會為當地注入很大的動能及剛性需求。

至於今年房市看法，張境在認為，看法其實和同業們都差不多，房市會比較謹慎，預期上半年消費者、建商都是在觀望狀態；當然，供給量不多的地區，像是台北市在房市買氣降溫中，抗跌性會相對較強，甚至部分黃金地段、品牌力夠強的產品還能在逆勢中繳出不錯的成績。

張境在表示，可以肯定的是，房市已經不會像過去兩年的瘋狂大多頭，生活機能還沒有完全成熟的區域，或是沒有公共建設、就業機會等的地方，就會稍微沈澱一些，不過整體而言，市場需要一段適應期，預期今年下半年才會慢慢回溫。

輝達 黃仁勳

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