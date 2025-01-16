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輝達需要更大據點 黃仁勳：我會在這蓋一個非常漂亮的總部

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
黃仁勳回應，輝達在台灣的員工規模成長很多，所以需要一個更大一些的據點，而地點尚在決定中。圖／聯合報系照片
黃仁勳回應，輝達在台灣的員工規模成長很多，所以需要一個更大一些的據點，而地點尚在決定中。圖／聯合報系照片

輝達執行長黃仁勳16日搭乘專機降落台中機場，直奔日月光投控（3711）旗下矽品潭科廠，參與啟用揭牌典禮。當在機場被媒體問到自家台灣總部設置進度時，黃仁勳回應，輝達在台灣的員工規模成長很多，所以需要一個更大一些的據點，而地點尚在決定中，目前已收到很多好的企畫。

黃仁勳也說，「如果有好的地點，讓我知道」，希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部。

黃仁勳剛下飛機與造訪矽品潭科廠時，仍身著招牌皮衣，不過正式現身於啟用揭牌典禮時，則換上了同時有著輝達與矽品公司標誌的夾克，給足長期合作夥伴矽品面子。

黃仁勳來台多次，這次是頭一回造訪台中，接下來他將於明日參與此行主要行程，也就是輝達台灣分公司的尾牙。

輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳參與矽品潭科廠啟用揭牌典禮。記者許正宏／攝影

輝達 黃仁勳

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