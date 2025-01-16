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輝達海外總部在台中？中市府：這3家都投資 證明是首選

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到台中，並透露台中有機會設廠。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳到台中，並透露台中有機會設廠。記者許正宏／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵達台中機場，參加合作夥伴矽品精密的潭科新廠揭牌儀式，在機場大廳受到群眾熱情包圍，被問到輝達海外總部落腳何處？黃仁勳說還沒決定，也有人提到「有可能在台中設廠（公司）嗎？」黃仁勳立刻回答「當然有！」他就是來看看的，為台中「搶親」帶來希望。

台中市政府經發局說明有四點理由，值得輝達首選。一是交通優越，台中市位處南北重要交通樞紐，更具備國際級機場等優勢，二是卓越友善的投資環境、三有完整的精密機械產業聚落、四具備豐富的人才資源和地理優勢，絕對是全球AI產業發展的理想據點，台積電、美光、矽品等輝達的堅實夥伴也都持續選擇加碼投資台中，顯示投資台中就是最好證明。

另外，市內多所頂尖大學更致力於AI人才的培育，像是輝達點名合作的「東海大學」打造了AIoT Lab智聯網共創基地和亞洲大學「AI智慧園區」等，都是半導體及AI科技產業持續發展的助力。台中市誠摯歡迎輝達來台中設立海外總部，並將持續與輝達保持聯繫，積極爭取企業投資，共同創造科技與台中產業的輝煌未來。

輝達 黃仁勳

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