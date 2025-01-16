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黃仁勳訪台中矽品冷到發抖 董事長憶初見面往事

中央社／ 台中16日電
輝達執行長黃仁勳（左）下午抵達矽品潭科廠參加開幕儀式，矽品董事長蔡祺文（右一）親自迎接。聯合報系記者許正宏／攝影
輝達執行長黃仁勳（左）下午抵達矽品潭科廠參加開幕儀式，矽品董事長蔡祺文（右一）親自迎接。聯合報系記者許正宏／攝影

輝達執行長黃仁勳今天到台中潭子區矽品精密工業有限公司，矽品董事長蔡祺文表示，27年前首次見到黃仁勳，現在看起來還是很年輕；僅著短袖、外套的黃仁勳則發抖，直呼「台中好冷」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳專機今天下午抵達台中清泉崗機場，一行人搭車前往矽品潭子新廠，他與矽品精密董事長蔡祺文握手致意，並向現場等候民眾與媒體揮手，隨即進入新廠與矽品高層會談。台中今天氣溫僅有攝氏15度，僅著短袖、外套的黃仁勳冷得直發抖，揭牌空檔搓手取暖。

蔡祺文致詞指出，黃仁勳和他的團隊今天來到矽品，非常榮幸、高興，27年前第一次見到黃仁勳，當時黃仁勳非常非常年輕，雖然黃仁勳現在還是很年輕，從那時到現在，2人就沒再見過面。

蔡祺文表示，現在整個環境改變，要的技術越來越複雜，「剛剛接受一個使命」，雖然感到非常惶恐，但仍會全力以赴。蔡祺文也提到，潭科廠的建置就是為了滿足NVIDIA加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速ramp up階段，會全力配合客戶需求，加速達到time to market的重要任務。

矽品 輝達 黃仁勳

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