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輝達是否選台電CR1當總部 甲山林總經理張境在：若有緣樂觀其成

中央社／ 台北16日電
甲山林集團總經理張境在。聯合報系資料照片／記者游智文攝影
甲山林集團總經理張境在。聯合報系資料照片／記者游智文攝影

台電CR1都更案評選昨天出爐，山林匯集團獲最優申請人資格，甲山林集團總經理張境在今天表示，未來將規劃辦公大樓、住宅和商用，其中商用與住宅應會規劃各一半，辦公部分原則屬於台電的。至於輝達當亞洲總部的可能性，他表示「若有此緣分，絕對樂觀其成」。

輝達海外總部落腳處備受關注，外界點名台北市南港區「台電CR1」公辦都更案是熱門候選地點之一。台電昨天召開評選審查會議，由宏匯、愛山林組成的「山林匯集團」獲得最優申請人資格，後續將依程序與廠商議價簽約。

愛山林建設董事長特助、甲山林集團總經理張境在今天出席「陳釙贈個人油畫展-意象· 無相」記者會，會後談到台電CR1公辦都更案，他說，輝達亞洲總部會在哪裡落腳，就是看緣分，絕對樂觀其成，因輝達就像台積電，去哪都受到大家歡迎，可促進區域發展。

他說，山林匯集團分回的比率是27.64%，其他72%多是屬於台電，山林匯會以住宅為主。

有商仲業者認為，若套用輝達之前選址標準，要的是「大面積、低密度和建蔽率高」的土地，類似像Google或Apple的總部，該地結標後未來會如何規劃，後續還值得觀察。

張境在向中央社記者表示，不能用美國設總部思維來台北市中心，若要像Google或Apple有綠地環繞，地點比較適合在郊外的工業地。台電CR1是位於市中心的商業建設，而輝達的研發中心就設在南港，若能兩者結合，可能會更有利整體開發，只是最後都還是要看緣分，看輝達決定「花落誰家」。

談到對今年房市的看法，張境在表示，前2年部分地區房價確實漲比較大，今年因銀行貸款已經十分謹慎，所以消費者和建商會較為謹慎觀望，待1、2季後市場會較明朗化，不過市中心或是精華地區相對抗跌性強。

輝達 黃仁勳

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