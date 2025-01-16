黃仁勳回台必訪夜市 傳出今晚逛逢甲夜市吃章魚燒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台中表示，AI是讓機器學習來幫助人類，AI可以學很快、很多，可以24小時無止盡的學習，他預言AI產業絕對會成為主流產業。黃仁勳今天下午到潭子區參與矽品精密工業股份有限公司潭子新廠揭牌，今晚再逛逢甲夜市。

他在矽品受訪時說，台灣有良好的供應鏈系統，讓CoWoS先進封裝製程成長量能可增加，以前用CPU現在用GPU，可以加速學習。