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黃仁勳回台必訪夜市 傳出今晚逛逢甲夜市吃章魚燒
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在台中表示，AI是讓機器學習來幫助人類，AI可以學很快、很多，可以24小時無止盡的學習，他預言AI產業絕對會成為主流產業。黃仁勳今天下午到潭子區參與矽品精密工業股份有限公司潭子新廠揭牌，今晚再逛逢甲夜市。
他在矽品受訪時說，台灣有良好的供應鏈系統，讓CoWoS先進封裝製程成長量能可增加，以前用CPU現在用GPU，可以加速學習。
外傳台中市府邀黃仁勳到逢甲夜市逛逛，黃仁勳今午抵達台中機場時，還問台中夜市比台北夜市好玩嗎?據了解，黃仁勳今晚6點以後將會到逢甲夜市造訪文華路與福星路口的「日船章魚小丸子」。大批媒體記者稍早已趕往現場，不少粉絲得知訊息後也趕至夜市想一睹AI教父的風采。
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