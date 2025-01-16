爭搶設輝達海外總部 新北：對方要求高建蔽率、蓋蛋型建物

輝達將在台灣設立海外總部，全台各縣市瘋搶，新北市議員張錦豪今天在議會質詢市府做了哪些努力，經發局長盛筱蓉回應，公司部門都有提供適合土地與場域，市府人員也有陪同輝達高層帶看，雖細節無法透露，但對方需求是建蔽率高，希望能像美國一樣，蓋成蛋形建築。

新北市議會今天審查基金預算，張錦豪指出，輝達執行長黃仁勳訪台，新北在爭取輝達設立海外總部，到底有做了哪些努力，他覺得都看不到相關能見度。

經發局長盛筱蓉說，去年第一時間，公部門就有提交符合需求土地給他們評估，包括新店、林口、淡水等處，另外私部門也有提供板橋、中和、土城、林口也有人提供，輝達高層有興趣的土地，新北都有帶看。

盛筱蓉，總公司篩選過後，有到新北現勘，因為他們對於相關細節問得很細，過程中市長侯友宜也有透過視訊見面，展現新北歡迎他們可以來落腳。

張錦豪質疑，是否新北提供的土地不夠大，盛筱蓉強調， 就是因為地夠大符合需求才會來現勘，他們希望可以有大的建蔽率，可以像美國打造一個蛋型建築物，另外交通距離等方面都有考量，會繼續側面了解。

張錦豪詢問侯友宜是否有機會跟黃仁勳見面，盛筱蓉強調，有些東西無法公開講，但有人積極幫忙牽線中，持續展現強烈爭取企圖。