影／黃仁勳的魅力無法擋 民眾抱嬰冷到發抖只為看偶像

黃仁勳的魅力寒冬強風下也無法擋，矽品今天邀請輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳到矽品台中新廠參觀並共同主持揭牌啟用，現場風強氣溫低，有民眾抱嬰兒發抖看偶像，也有人穿短袖站路旁只為了看到黃仁勳一眼。

黃仁勳今天下午抵達台中機場，與民眾與媒體的互動，不刻意且親和力十足，不少民眾圍觀，被黃仁勳「圈粉」。記者問黃仁勳今晚要不要去逛夜市？黃表示「很冷耶，你們去嗎？如果你們去，我就去！」記者稱讚他的夾克好看，他馬上回應記者身上的衣服也好看，有來有往。

粉絲太多，有的拿手機、有人拿棒球給黃仁勳簽名，他還拿著對方的手機問「真的要簽在這兒嗎？」，順手拿起來作勢講電話，逗得群眾大笑。因一個接一個排隊，連空姐也加入，黃仁勳幾乎來者不拒，但要參加矽品潭新廠揭幕的時間逼近，惹得他用台、英語夾雜說「我快遲到了」、「我也要工作賺錢」，令人聽了莞薾。

黃仁勳抵達矽品新廠時，大批媒體在場，也有很多粉絲站在路旁迎接，黃仁勳下車先揮手向大家打招呼，以中文和台語各喊一次「你們好」，他聽到人群中有人喊自己英文名字，特別墊腳尖看了一眼，也不斷揮手。

接受媒體聯訪時，許多粉絲站在路中安全島，天冷風強，有人抱著嬰兒冷得發抖，有人穿短袖，旁人嚇到問他不冷嗎，他回答「看到偶像很熱血」。