黃仁勳出席矽品新廠揭牌典禮 呼籲台灣應投資AI生態系

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，他於16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，強調雙方合作已久，並讚嘆台灣的合作夥伴快速建置CoWoS產能，也呼籲台灣應該投資在AI生態系。

他表示，就如同眾所周知，對於CoWoS的需求在短期內迅速增長，而台灣的合作夥伴也非常厲害，可以快速建置相關產能達到大量的規模，在不到兩年的時間內，產能大約增加了四倍，實在是令人印象深刻。尤其在產能增加的同時，CoWoS技術也在不斷演進，CoWoS-L技術又比原先的CoWoS-S來得更為複雜。

黃仁勳也說，「要記住一點，基本上AI是關乎機器學習，我們已經對電腦運行的方式造成變革。現在由GPU來進行機器學習，這意味著需要一台機器來學習軟體與AI。而輝達與台灣的合作夥伴要進行的其中一件事情，就是製造AI超級電腦，讓學生們、研究者們得以利用，AI將會成為主流，應用在醫療、教育、交通、製造等領域，所以台灣也應該投資在AI生態系」。