黃仁勳出席矽品新廠揭牌典禮 呼籲台灣應投資AI生態系
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台，他於16日出席矽品潭科廠啟用揭牌典禮，強調雙方合作已久，並讚嘆台灣的合作夥伴快速建置CoWoS產能，也呼籲台灣應該投資在AI生態系。
他表示，就如同眾所周知，對於CoWoS的需求在短期內迅速增長，而台灣的合作夥伴也非常厲害，可以快速建置相關產能達到大量的規模，在不到兩年的時間內，產能大約增加了四倍，實在是令人印象深刻。尤其在產能增加的同時，CoWoS技術也在不斷演進，CoWoS-L技術又比原先的CoWoS-S來得更為複雜。
黃仁勳也說，「要記住一點，基本上AI是關乎機器學習，我們已經對電腦運行的方式造成變革。現在由GPU來進行機器學習，這意味著需要一台機器來學習軟體與AI。而輝達與台灣的合作夥伴要進行的其中一件事情，就是製造AI超級電腦，讓學生們、研究者們得以利用，AI將會成為主流，應用在醫療、教育、交通、製造等領域，所以台灣也應該投資在AI生態系」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言