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矽品精密新廠啟用揭牌 輝達黃仁勳親臨

經濟日報／ 記者李孟珊／台中即時報導

全球封測龍頭月光投控（3711）旗下矽品精密潭科廠16日啟用揭牌，矽品董事長蔡祺文表示，非常高興、非常榮幸的邀請到輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳和團隊的親臨，並直言雙方自27年前就開始合作，未來會更加的全力以赴。

蔡祺文指出，自己第一次見到黃仁勳是在27年前，那時候他非常的年輕，還補充現在「他還是很年輕」，然後自那時候到現在，雙方的合作沒有間斷過，作為封裝測試服務的業者，在整個大環境改變之下，半導體的複雜度也愈來愈複雜，強調會持續的努力，並且要全力以赴。

據悉，矽品精密成立於1984年，第一年資本額400萬、營收400萬、員工人數22人，最近資本額為440億、營收1,140億、員工人數2萬3,000人，40年來營收成長約2萬8,500倍，公司以持續穩健發展的精神，現已成為全球封測產業的重要領導者之一。

蔡祺文曾說，面對科技迅速發展的挑戰和機遇，矽品精密早已看準AI技術的發展潛力，為支持客戶AI晶片需求，積極投入AI先進封裝技術的研發與應用，探索並率先進入了CoWoS與Fan-out封裝市場與量產，掌握產業脈動與引領科技創新新浪潮，在為客戶提供更智慧、更具競爭力產品方案的同時，也贏得市場的高度肯定與信賴。

輝達 黃仁勳

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