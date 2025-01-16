影／矽品董事長：黃仁勳給我們一個使命 非常惶恐但使命必達

矽品今天邀請輝達NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳到矽品台中新廠參觀並共同主持揭牌啟用，黃仁勳說，矽品與NVIDIA合作已超過27年，這次與台積電談合作，就是指定矽品是封測的夥伴；矽品董事長蔡祺文說，「黃仁勳給我們一個使命，非常惶恐，但會使命必達」。

全球封測龍頭日月光投控旗下矽品精密今天邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳到潭子產業園區的潭科廠參觀，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與NVIDIA雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

黃仁勳參觀矽品新廠後說，這是很愉快的合作啟動日，矽品與NVIDIA合作已超過27年，與台積電談合作，就是指定矽品是封測的夥伴，現在雙方的營業貢獻是以前業績的10倍，10年成長10倍，今年又比前年還多了兩倍，持續快速成長，雙方彼此合作的高科技都成長且有意義。

黃仁勳說，從封測到更深入專業的技術大不一樣了，技術更加複雜，在未來封測的技術，尤其對電算、運算更重要，NVIDIA是全世界最厲害的晶片，現在的技術就是把害的放在更大更有用的，片放在更大厲害，封測一定要比以前更厲害，

他說今天可以在潭科新廠開幕，非常重要，電腦計算的技更往前一步，特別在蔡董領導的團隊，有給NVIDIA 的支持，否則輝達絕對沒有辦法成長，如果沒有這多優秀團隊與供應商，他請大家持續一起進步，他對矽品團隊說非常感謝。

矽品董事長蔡祺文說，今天非常高興有機會看到黃仁勳，他說對方27年前非常年輕，現在還是非常年輕，彼上一路走來，現在整個環境改變，要的技越來越複雜，他說「黃仁勳給我們一個使命，非常惶恐，使命必達。」

矽品表示，隨著AI處理器需求的持續增長，半導體封裝與測試服務的發展顯得尤為重要，矽品精密的專業技術與支持先進封裝的能力，正是確保新產品加速上量的關鍵；除了封裝，矽品也持續支援晶圓測試，成品測試與burn-in。

矽品董事長蔡祺文表示，潭科廠的建置就是為了滿足NVIDIA加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速ramp up階段，會全力配合客戶需求，加速達到time to market的重要任務。