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黃仁勳親訪矽品新廠 推進半導體封裝測試發展

經濟日報／ 記者李孟珊／台中即時報導
矽品16日邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳親訪矽品新廠。記者李孟珊／攝影
矽品16日邀請NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳親訪矽品新廠。記者李孟珊／攝影

全球封測龍頭日月光投控（3711）旗下矽品精密16日迎來NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳親臨座落在台灣潭子產業園區的潭科廠參觀，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現矽品與NVIDIA雙方密切合作的關係，共創AI晶片的新時代。

隨著AI處理器需求的持續增長，半導體封裝與測試服務的發展顯得尤為重要，而矽品精密的專業技術與支持先進封裝的能力，正是確保新產品加速上量的關鍵，除了封裝之外，矽品也持續支援晶圓測試，成品測試與burn-in。

矽品近期積極布局建廠強化量能，除潭科廠啟用外，彰化二林持續擴建新廠，以及雲林虎尾新廠今年即將裝機，緊接還有斗六廠與后里廠都在緊鑼密鼓籌備中，矽品精密人才招募如火如荼展開，優先錄用在地人才，預計將帶來可觀的人才需求與地方經濟帶動，可預期未來中台灣將成為台灣先進封裝重要的生產基地。

輝達 黃仁勳

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