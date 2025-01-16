快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

黃仁勳：Blackwell將採CoWoS-L先進封裝

中央社／ 台中16日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳專機今天下午抵達台中清泉崗機場，一行人前往矽品潭子新廠，他與矽品董事長蔡祺文握手致意，並向現場等候媒體揮手，隨即進入新廠與矽品高層會談。

黃仁勳在機場接受媒體採訪表示，輝達人工智慧（AI）平台Blackwell將從CoWoS-S先進封裝製程，逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程。

黃仁勳表示，輝達與矽品的合作關係長達27年，跟董事長蔡祺文長期熟識，很高興生平第一次來台中，也參與矽品潭子新廠揭牌。

談到與台灣合作夥伴在CoWoS先進封裝布局，黃仁勳指出，輝達對台積電CoWoS先進封裝的訂單持續增加，他透露，輝達將從CoWoS-S製程逐步轉移到更高階複雜的CoWoS-L製程，輝達Blackwell平台將採用CoWoS-L先進封裝製程。

他指出，輝達將持續與台積電等夥伴合作，增加Blackwell產能，台積電和輝達合作密切。

外界關注輝達是否已決定在台灣設立海外總部的據點，黃仁勳表示，自己還在選擇中，輝達持續成長，需要更大的營運據點，至於在台北還是台中，他表示，「我還不知道」。

黃仁勳指出，將在台灣停留數天，主要是跟輝達在台灣的員工一起歡慶農曆春節，並與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家等人見面，也規劃與廣達、鴻海等供應鏈夥伴見面。

輝達 黃仁勳

延伸閱讀

美中夾板中斡旋？Nvidia創辦人黃仁勳訪台前先赴深圳

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

黃仁勳為CoWoS 站台 台積電、日月光投控跳空大漲

相關新聞

影／輝達可能在台中設廠嗎？ 黃仁勳毫不猶豫：當然有

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午抵達台中機場，參加合作夥伴矽品精密的潭科新廠揭牌儀式，在機場大廳受到群眾熱情包圍...

影／黃仁勳來了 好奇問「台中夜市有比台北好玩嗎」

輝達執行長黃仁勳已抵達台灣，今天下午接受矽品邀請，將為矽品新廠揭牌，他接受媒體採訪時反問記者「台中夜市有比台北好玩嗎?」

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午受邀來台，參加合作夥伴矽品精密位於潭子產業園區的潭科新廠揭牌儀式，私人專機巴迪...

黃仁勳專機香港起飛 航速曝光、最快下午2點入境台中

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午受邀來台替合作夥伴矽品精密位於潭子產業園區的潭科新廠主持啟用揭牌儀式，而他的私...

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

輝達創辦人兼執行長黃仁勳原本預定今日上午到台積電，但直到上午10時44分，專機才從深圳起飛，11時12分降落香港，12時...

黃仁勳今抵台！行程緊湊 拜會台積電訪矽品、明主持尾牙

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午受邀來台替合作夥伴矽品精密位於潭子產業園區的潭科新廠主持啟用揭牌儀式，外傳他這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。